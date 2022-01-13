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Четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами вернулись из Казахстана

Армия
Четыре самолета Ил-76 с российскими миротворцами вернулись из Казахстана
mil.ru  /  Министерство обороны Российской Федерации

Москва, 13 января. Транспортная авиация ВКС РФ доставила в пункт постоянной дислокации первые подразделения российских миротворцев, вернувшихся из Казахстана по завершении миссии ОДКБ.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, четыре самолета Ил-76 прибыли на аэродром Иваново-Северный.

«Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России», — сказано в сообщении.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об организации миротворческой операции стран ОДКБ на территории Казахстана. По его словам, силы организации взяли под охрану 14 социально значимых объектов.

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