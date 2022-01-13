Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов

Большинство исследователей разделяют мнение о том, что политическая поляризация американского общества на сегодняшний день достигла чрезвычайно высокого уровня. И политическое разделение стало основным фактором, угрожающим существованию США.

Об этом в своей колонке пишет колумнист издания The Washington Post, писатель Стивен Марш. В своем материале автор рассуждает о возможной сецессии Соединенных Штатов Америки и о формах, которые может принять разделение государства.

Perspective | Secession might seem like the lesser of two evils. It’s also the less likely.

By Stephen Marchehttps://t.co/GY9iOZPawr — Caleb Beckwith (@tuvrin) January 1, 2022

Несмотря на то, что идея о «национальном разводе» в настоящее время является скорее маргинальной, в последний год она все чаще появляется в публичном пространстве. Мысли о разделении США по политическому признаку — на Демократические и Республиканские Штаты Америки озвучиваются общественными активистами, лидерами мнений и даже политиками. Окно Овертона постепенно расширяется.

Эти высказывания подкрепляются и опросами общественного мнения. Например, опрос, опубликованный в сентябре Центром политики Университета Вирджинии, показал, что 41% избирателей Байдена и 52% избирателей Трампа, по крайней мере, «в некоторой степени согласны» с выходом штатов из состава США и образованием отдельного государства.

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Глядя на США нетрудно понять, почему вопрос о разделении страны витает в воздухе. Соединенные Штаты к настоящему времени практически являются двумя государствами в одном. С одной стороны, здесь живут миллионы консервативно настроенных жители пригородов и небольших городков, которые ходят в церковь, чтят отцов-основателей и придерживаются традиционных протестантских ценностей.

Другой частью США являются живущие в мегаполисах ультра-либералы, признающие существование кучи гендеров, отрицающие нормы традиционной морали и исповедующие критическую расовую теорию, делающую отцов-основателей США угнетателями и работорговцами.

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Двум этим частям становится невозможным ужиться в одной стране. И если в реальной жизни два эти мира практически не сталкиваются, то на политическом уровне оба лагеря пытаются обеспечить доминирование собственного мировоззрения и системы ценностей, навязывая их в качестве обязательных своим оппонентам.

Это порождает острые конфликты на законодательном и политическом уровне — то есть на уровне государственной власти. Американскому Боливару становится все тяжелее вынести двоих по мере того, как взгляды соперничающих групп становятся все более радикальными, а позиции — все более непримиримыми.

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Глубину общественно-политического раскола можно оценить по результатам социологического исследования, проведенного Квиннипэкским университетом. Согласно опросу, подавляющее большинство респондентов назвали главной угрозой для Соединенных Штатов внутреннюю политическую нестабильность. Об этом высказались 83% сторонников Демократической партии, 66% республиканцев и 78% независимых избирателей. При этом 53% опрошенных согласились с утверждением, что в течение их жизни политическая ситуация в стране ухудшится еще сильнее.

Американист Дмитрий Дробницкий поделился с международной редакцией ФАН собственным взглядом на происходящие в США общественно-политические процессы и на дальнейшие пути развития гражданского конфликта в Соединенных Штатах.

Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«В американском обществе существует уже давнишний термин, который после избрания Трампа стал общеупотребимым — холодная гражданская война. И он довольно точно отображает ту ситуацию, которая сложилась в Соединенных Штатах. Проблема, на мой взгляд, состоит в том, что нет четкого территориального разделения. Иногда можно посмотреть на карту и увидеть, что здесь вот голосуют за республиканцев, здесь — за демократов. И вроде бы территория делится — сложно, но делится. Но возьмем, к примеру, Калифорнию. Вроде бы большой штат, большая экономика. Казалось бы — там очень много избирается демократов, но все-таки 30% людей все равно голосуют за республиканцев. Им-то что делать? Это же не 5%, а треть населения. Взять Техас — вроде ковбойский консервативный штат, но тоже много кто голосует за демократов. Надо понимать, что далеко не все согласны, что все будет происходить вот так. Кроме всего прочего — как делить все делить будут? Бог с ним с ядерным оружием — как-нибудь договорятся. А как они доллар делить будут?»

По мнению эксперта, в отличие от многих стран, где раскол проходит по территориальному признаку, в Штатах политическое разделение не имеет четко выраженных территориальных закономерностей, что делает ситуацию крайне запутанной.

«Раскол проходит не только по округам или городкам. Иной раз линия разделения проходит по местным сообществам, по семьям даже. Наглядный пример — расследование комиссии 6 января, показывает, что людей, арестованных за участие в штурме Капитолия, соседи сдавали, родственники, дети. Это очень жесткое неприятие, жесткое разделение, которое происходит в каждой точке. И современная гражданская война — это не атаки корпусов и маневры фронтов. Она проходит в сообществах и в семьях. И это не разделить никак».

Федеральное агентство новостей /

Политолог отмечает, что накал страстей достиг такого уровня, что у противоборствующих сторон не остается возможностей для сближения позиций.

«Проблема в том, большинство американцев, которые настроены более-менее терпимо к политическим оппонентам, вынуждены участвовать в противостоянии, происходящим между ярыми сторонниками Трампа и ультралибералами, у которых 46 гендеров. Уровень противостояния между лагерями настолько высок, что втягивает в себя людей относительно умеренных.

При этом, несмотря на обещания Байдена объединить страну, действующая администрация работает на поляризацию общества, объявляя внутренними террористами всех, кто не согласен с проводимой политикой.

«Все этого приводит к тому, что обе стороны конфликта пытаются решить вопрос всерьез и надолго политическими и даже полицейскими способами. Расследование комиссии 6 января — это попытка запугать оппонентов и поставить окончательную точку: враги либералов — это враги всего человечества и преступники. Даже при Трампе, который называл медиа врагами американского народа, — так далеко он не заглядывал. И я думаю сейчас сожалеет. Потому что «сожрали» его люди, которые при этом нарушали закон. Приди он сейчас к власти или приди к власти какой-нибудь Рон Десантис — он не начнет репрессии в отношении леваков? Совершенно точно будут жесткие репрессии в отношении «Антифа» и BLM, а это очень серьезный раздражитель — за них много кто вступится. И тогда, конечно, начнутся самые разные конфликты. Обе стороны будут сражаться за Америку — каждая за свою».

Федеральное агентство новостей /

Дробницкий уверен, что вряд ли стоит надеяться на скорое разрешение общественно-политического кризиса, который переживают США. По его мнению, страну в ближайшее время ожидает усиление репрессий, которое может привести к тому, что будет достигнут предел терпения угнетаемой части общества.

«Предел все же есть и в какой-то момент им придется перейти к очень грубым действиям. Вот, например, то, что сейчас Байден призвал Конгресс наплевать на все правила и простым большинством принять электоральную реформу — будет жуткое сопротивление. И потом демократам же придется принимать еще ряд законопроектов, чтобы обеспечить себе долгую власть. И это вызовет ожесточенное сопротивление, которое вызовет усиление репрессий. И отдел по внутреннему терроризму в Минюсте уже создается. Так что репрессии будут. Другой вопрос насколько жесткими они будут и насколько сильным будет сопротивление».

Global Look Press / Aimee Dilger / Keystone Press Agency