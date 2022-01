Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов

Большинство исследователей разделяют мнение о том, что политическая поляризация американского общества на сегодняшний день достигла чрезвычайно высокого уровня. И политическое разделение стало основным фактором, угрожающим существованию США.

Об этом в своей колонке пишет колумнист издания The Washington Post, писатель Стивен Марш. В своем материале автор рассуждает о возможной сецессии Соединенных Штатов Америки и о формах, которые может принять разделение государства.

Perspective | Secession might seem like the lesser of two evils. It’s also the less likely.

By Stephen Marche