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Байден пошутил о дате пресс-конференции в беседе с журналистами

Политика
Байден пошутил о дате пресс-конференции в беседе с журналистами
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 января. Президент США Джо Байден иронично отреагировал на вопрос журналистов о предстоящей пресс-конференции.

В ходе обращения к американцам Байден говорил на различные темы. Журналисты стали задавать ему вопросы о мерах по противодействию распространения коронавируса, после чего он попросил представителей СМИ покинуть помещение, чтобы начать работу с сотрудниками Белого дома.

Из зала раздался вопрос о пресс-конференции Байдена, которая все никак не состоится. Журналисты сказали, что «с нетерпением ждут» мероприятия.

«Я тоже. Ребят, поговорим об этом позже», — пошутил американский лидер.

Ранее член Комитета защиты журналистов Леонард Дауни пожаловался, что у репортеров меньше доступа к Байдену, чем они хотели бы получить. В 2021 году он дал всего 22 интервью, тогда как экс-президент Дональд Трамп за год общался с журналистами не менее 90 раз, а Барак Обама — больше 150.

Также стало известно, что рейтинг популярности Байдена опустился на 3%. Главу государства поддерживают только треть американцев, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного Университетом Куиннипэк.

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