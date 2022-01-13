Стоимость вторичного жилья может сократиться на российском рынке в 2022 году

Москва, 13 января. Прошедший год стал рекордным по росту цен на жилье. Такая же тенденция будет характерна и для 2022 года. Однако некоторым объектам недвижимости грозит потеря ликвидности, рассказала ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Комментируя прогнозы Forbes о подорожании в текущем году российских новостроек на 5−15%, она отметила, что вторичное жилье, напротив, будет дешеветь.

«Для того, чтобы спрос на жилье сильно не упал, необходимо в 2022 году и далее удерживать рост цен, иначе многие объекты могут потерять прежнюю ликвидность. Нельзя забывать о том, что ранее, в 2020−2021 годы, достаточно большое число граждан приобрели недвижимость, поскольку соотношение цен и возможностей по доступному кредитованию было достаточно. Программы льготного кредитования предлагали хорошие условия», — подчеркнула Ермилова.

Отдельной строкой в списке квартир, интерес к которым в 2022 году снизится, стоят лоты с неудобной и нефункциональной планировкой.

Между тем исследование ситуации на вторичном рынке жилья в Москве выявило увеличение числа проданных квартир, которые достались владельцам по наследству. Возможно, это объясняется экстремальными эпидемиологическими условиями, пишет INFOX.