Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 21:55
21:46
Весь мир
Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США
21:45
Видео
«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?
21:36
Политика
Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»
21:31
Весь мир
Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране
21:21
Политика
«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане
21:19
Весь мир
Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов
21:14
Общество
На Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии
21:09
Весь мир
Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали
21:08
Происшествия
Полуголая девушка подралась с мужчиной на дороге в Екатеринбурге
21:08
Весь мир
Франция нарушила воздушные границы Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость вторичного жилья может сократиться на российском рынке в 2022 году

Экономика
Стоимость вторичного жилья может сократиться на российском рынке в 2022 году
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 13 января. Прошедший год стал рекордным по росту цен на жилье. Такая же тенденция будет характерна и для 2022 года. Однако некоторым объектам недвижимости грозит потеря ликвидности, рассказала ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

Комментируя прогнозы Forbes о подорожании в текущем году российских новостроек на 5−15%, она отметила, что вторичное жилье, напротив, будет дешеветь.

«Для того, чтобы спрос на жилье сильно не упал, необходимо в 2022 году и далее удерживать рост цен, иначе многие объекты могут потерять прежнюю ликвидность. Нельзя забывать о том, что ранее, в 2020−2021 годы, достаточно большое число граждан приобрели недвижимость, поскольку соотношение цен и возможностей по доступному кредитованию было достаточно. Программы льготного кредитования предлагали хорошие условия», — подчеркнула Ермилова.

Отдельной строкой в списке квартир, интерес к которым в 2022 году снизится, стоят лоты с неудобной и нефункциональной планировкой.

Между тем исследование ситуации на вторичном рынке жилья в Москве выявило увеличение числа проданных квартир, которые достались владельцам по наследству. Возможно, это объясняется экстремальными эпидемиологическими условиями, пишет INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость вторичного жилья может сократиться на российском рынке в 2022 году
прогноз жилье недвижимость рынок жилья вторичное жилье цены на жилье
Комментировать