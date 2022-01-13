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Депутат ГД Толстой разъяснил значение своих слов о переходе к границам имперской России

Политика
Депутат ГД Толстой разъяснил значение своих слов о переходе к границам имперской России
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 13 января. Российский депутат Государственной думы Петр Толстой прокомментировал свои слова о восстановлении имперских рубежей РФ. Парламентарий назвал заявление шуткой.

Недавно Толстой подчеркивал, что когда к России присоединится ряд государств, страны Прибалтики и Финляндия «сами приползут» к Москве, поняв «ничтожность своего положения». Парламентарий объяснил значение высказывания в комментарии «Газете.ru».

«Это шутка в разговоре с журналистами», — подчеркнул депутат Госдумы.

Ранее Петр Толстой предложил расследовать любые случаи недружелюбного поведения по отношению к россиянам за рубежом. Подобные шаги будут направлены не только в русле интересов РФ, но и идти на пользу тем странам, где наблюдаются подобные явления, убежден парламентарий.

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журналисты толстой шутка
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