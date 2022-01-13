Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 21:55
21:46
Весь мир
Женева и Париж стали новыми очагами «Гаванского синдрома» в посольствах США
21:45
Видео
«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?
21:36
Политика
Публицист Носиков: «Зачем мы нападаем на Украину»
21:31
Весь мир
Послы России и США в Ливии обсудили ситуацию в африканской стране
21:21
Политика
«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане
21:19
Весь мир
Американист Дробницкий рассказал, возможен ли раскол Соединенных Штатов
21:14
Общество
На Западе разгорелся скандал из-за статьи о «нормальности» педофилии
21:09
Весь мир
Интернет-пользователи осудили ЭКОВАС за введение санкций против властей Мали
21:08
Происшествия
Полуголая девушка подралась с мужчиной на дороге в Екатеринбурге
21:08
Весь мир
Франция нарушила воздушные границы Мали
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД РФ: США и НАТО должны сделать выбор между неделимостью безопасности и конфронтацией

Армия
МИД РФ: США и НАТО должны сделать выбор между неделимостью безопасности и конфронтацией
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. США и НАТО должны сделать выбор относительно предложенных Москвой принципов равной и неделимой безопасности, изложенных на переговорах. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона сделала свой шаг, и теперь ситуация зависит от Вашингтона и Брюсселя. При этом там подчеркнули, что если предложение РФ будет отвергнуто, ситуация скатится к конфронтации уровня холодной войны, что может иметь необратимые последствия.

«Европейская безопасность напрямую зависит от состояния отношений между странами, которые несут особую ответственность за мир и стабильность на этом континенте. Речь, прежде всего, о России и США, как державах, обладающих ядерным оружием. Достижение принципиального согласия между ними по ключевым аспектам военной безопасности в Европе носит решающий характер», — сказано в сообщении.

Ранее замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оперативная помощь стран ОДКБ Казахстану впечатлила Белый дом. По его словам, во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве тема миротворческой миссии в республике не поднималась, но ее сюжет «незримо присутствовал».

Вернуться назад
Все новости / Армия / МИД РФ: США и НАТО должны сделать выбор между неделимостью безопасности и конфронтацией
россия сша нато мид рф переговоры
Комментировать