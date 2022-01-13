МИД РФ: США и НАТО должны сделать выбор между неделимостью безопасности и конфронтацией

Москва, 13 января. США и НАТО должны сделать выбор относительно предложенных Москвой принципов равной и неделимой безопасности, изложенных на переговорах. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве, российская сторона сделала свой шаг, и теперь ситуация зависит от Вашингтона и Брюсселя. При этом там подчеркнули, что если предложение РФ будет отвергнуто, ситуация скатится к конфронтации уровня холодной войны, что может иметь необратимые последствия.

«Европейская безопасность напрямую зависит от состояния отношений между странами, которые несут особую ответственность за мир и стабильность на этом континенте. Речь, прежде всего, о России и США, как державах, обладающих ядерным оружием. Достижение принципиального согласия между ними по ключевым аспектам военной безопасности в Европе носит решающий характер», — сказано в сообщении.

Ранее замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что оперативная помощь стран ОДКБ Казахстану впечатлила Белый дом. По его словам, во время переговоров по гарантиям безопасности в Женеве тема миротворческой миссии в республике не поднималась, но ее сюжет «незримо присутствовал».