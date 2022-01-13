Новая партия российского СПГ прибыла в литовский порт Клайпеды

Вильнюс, 13 января. В Литву прибыл новый груз сжиженного природного газа (СПГ) из России, свидетельствуют данные портала по отслеживанию передвижения судов Marinetraffic.com.

Танкер Coral Favia покинул российский порт Высоцк вечером 11 января и зашел в порт Клайпеды утром 13 января. Как сообщает компания-оператор Klaipedos nafta, судно должно поставить 9,5 тысячи кубометров сырья.

В начале 2022 года республика получила от России 17 тысяч кубометров топлива. В основном грузы сжиженного газа составляют около 10 тысяч кубометров. Сырье экспортирует «Новатэк». Завод по производству и перегрузке топлива расположен в Высоцке.

Тем временем цены на газ в Европе превысили 1030 долларов за тысячу кубометров после заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва найдет альтернативы в случае введения санкций США. Суточный прирост составил 15,7%.