Конакри, 13 января. Президент переходного правительства Гвинеи Мамади Думбуйя поддержал лидера Мали Ассими Гоита, сообщает RFI.

«Полковник Думбуйя выразил солидарность со своим коллегой. Воздушные и сухопутные границы с Мали останутся открытыми», — указано в официальном обращении властей в Конакри.

Лидер Гвинеи отказался участвовать в коллективном давлении на Бамако и заявил, что останется на стороне Ассими Гоита. С приходом к власти молодых патриотов жизнь стран кардинальным образом изменилась.

Новые главы африканских республик заинтересованы в развитии родины, а не в удовлетворении хищнических амбиций бывших метрополий. Жители республик поддержали решение политика. Также за отказ от ограничений выступили местные бизнес-элиты, которые в случае прекращения контакта между государствами понесли бы колоссальные финансовые потери.

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Ранее правительство Мали закрыло воздушное и сухопутное сообщение с государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ответ на неправомерные санкции. По словам пресс-секретаря Абдулая Маига, руководство республики осуждает экономическое давление, оказываемое на Бамако.

ЭКОВАС принял решение о сокращении материальной поддержки, а также блокировке всех активов представителей страны в Центральном банке западноафриканских государств (ВСЕАО). Ограничения снимут только в случае предоставления властями Мали «приемлемого» графика организации президентских выборов.

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Ранее правительство республики постановило, что проведение избирательного процесса необходимо перенести в связи с активизацией террористов на севере Мали. Однако вместо поддержки ЭКОВАС с подачи Франции ввело санкции против Бамако.

По мнению военного эксперта Бориса Рожина, страны Черного континента устали от бывшей метрополии. В связи с этим Елисейскому дворцу следует готовиться к полному разрушению многолетней системы Франсафрик: