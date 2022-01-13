«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане

Западу была крайне выгодна сумятица в Казахстане — ее целью было показать миру, что «Россия не контролирует даже свой периметр». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, инспирированный внешними силами беспорядок в Казахстане изначально не имел целью победу над законной властью в стране.
«Но так на Западе дали понять «захотим — подожжем, а можем поджечь и сильнее», — подчеркнул политолог. — Или подожжем в другой стране! Сделаем это снова в Киргизии или в Армении — а ведь это твои ближайшие, Россия, союзники по ОДКБ! Вот что они хотят нам сказать! И они демонстрируют нам инструменты, с помощью которых могут все это провернуть».
Эксперт также отметил, что Москве хотят показать, что «она не может погасить подобного рода конфликты не иначе как силой».
«Да, Россия может использовать миротворцев, как показала практика, но ведь ее отношения с соседями строятся не на вводе войск на их территорию, а на политике, — заметил собеседник ФАН. — Это мы еще с 1968 года знаем: одно дело – замирить ситуацию с помощью солдат, и совсем другое — установить такой баланс политических сил, который был бы ей выгоден. И, спровоцировав в Казахстане подобного рода «сброс хаоса», западные страны хотели показать «смотрите, Россия там ничего не контролирует». Ну, и кроме того, они хотят, чтобы мы отвлекались вот на такие вот вещи, которые сами по себе никаких плюсов не дают, но отбирают много сил и энергии».
Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, что ожидает Казахстан после беспорядков.