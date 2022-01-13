«Сброс хаоса»: почему Западу были выгодны беспорядки в Казахстане

Западу была крайне выгодна сумятица в Казахстане — ее целью было показать миру, что «Россия не контролирует даже свой периметр». Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, инспирированный внешними силами беспорядок в Казахстане изначально не имел целью победу над законной властью в стране.

«Но так на Западе дали понять «захотим — подожжем, а можем поджечь и сильнее», — подчеркнул политолог. — Или подожжем в другой стране! Сделаем это снова в Киргизии или в Армении — а ведь это твои ближайшие, Россия, союзники по ОДКБ! Вот что они хотят нам сказать! И они демонстрируют нам инструменты, с помощью которых могут все это провернуть».

Эксперт также отметил, что Москве хотят показать, что «она не может погасить подобного рода конфликты не иначе как силой».

Global Look Press / Kremlin Pool, @kazfreee

«Да, Россия может использовать миротворцев, как показала практика, но ведь ее отношения с соседями строятся не на вводе войск на их территорию, а на политике, — заметил собеседник ФАН. — Это мы еще с 1968 года знаем: одно дело – замирить ситуацию с помощью солдат, и совсем другое — установить такой баланс политических сил, который был бы ей выгоден. И, спровоцировав в Казахстане подобного рода «сброс хаоса», западные страны хотели показать «смотрите, Россия там ничего не контролирует». Ну, и кроме того, они хотят, чтобы мы отвлекались вот на такие вот вещи, которые сами по себе никаких плюсов не дают, но отбирают много сил и энергии».

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, что ожидает Казахстан после беспорядков.