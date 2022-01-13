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Ливийские парламентарии призвали отстранить от должности премьер-министра

Весь мир
Ливийские парламентарии призвали отстранить от должности премьер-министра
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 13 января. Члены Палаты представителей Ливии призвали генеральную прокуратуру принять меры, чтобы отстранить премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибу от занимаемой должности. Об этом сообщила депутат Асма аль-Худжа изданию Ean Libya.

По ее словам, с инициативой выступили 15 парламентариев. Они также требуют от главы надзорного органа Сиддика ас-Саура возбудить расследование в отношении руководителя кабмина.

Асма аль-Худжа добавила, что в понедельник, 17 января, депутаты соберутся на заседание, которое пройдет под председательством Агилы Салеха. На встрече обсудят отставку правительства. Также депутаты рассмотрят выводы Комитета по разработке дорожной карты, сформированного в конце декабря.

Срок мандата ПНЕ истек 24 декабря вместе с несостоявшимися выборами президента страны. Однако члены кабмина, как и его глава, до сих пор продолжают работать, игнорируя результаты Форума ливийского политического диалога.

Ранее ливийский эксперт по конституции Салем аль-Алем призвал привлечь Абд аль-Хамида Дабибу к ответственности. Премьер не выполнил ни одной из задач, поставленных перед ним по итогам женевских переговоров.

Президент ФЗНЦ Максим Шугалей предположил, что в скором времени главу ПНЕ и его команду принудительно отстранят от власти. Затем их подвергнут уголовному преследованию за причастность к коррупционным схемам председателя совета директоров Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафы Саналлы и западных кураторов, направленным на расхищение богатств североафриканской страны.

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ливия палата представителей пне дабиба
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