NRK: заход подлодки ВМС США в норвежский порт обернулся протестами местных жителей

Осло, 13 января. Жители Норвегии выступили с протестами на фоне прибытия американской атомной подлодки USS Washington в местный порт. Они выступили с протестами против нахождения боевой единицы ВМС США в регионе.

Это уже третий заход атомохода в Норвегию. Однако жителей Тромсе это не успокаивает, поскольку прибытие американской субмарины все равно вызвало у них панику.

Норвежцы не одобряют договор, который заключили Вашингтон и Осло на использование территории Норвегии. По их мнению, США таким образом провоцируют Москву, поскольку американские боевые единицы теперь находятся слишком близко к России.

«По-моему, нынешние действия НАТО делают мир небезопасным. А Норвегия оказывается в еще более опасном положении. И это особенно печально, ведь когда мы присоединились к Совету Безопасности, мы утверждали, что Норвегия привержена принципам международного права, диалога, мира», — заявила представительница партии «Красные» Алберте Тенне Беккхус.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы Норвегии проведут совместные учения с ВМФ РФ в 2022 году. Военнослужащие отработают взаимодействие двух стран по поиску и спасению людей на море, а также ликвидации последствий техногенных аварий.