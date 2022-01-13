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Постпред США при ОБСЕ Карпентер счел метод дипломатии подходящим для общения с Россией

Политика
Постпред США при ОБСЕ Карпентер счел метод дипломатии подходящим для общения с Россией
Pr Scr youtube.com  /  United States - Azerbaijan Chamber of Commerce

Вашингтон, 13 января. Вашингтон предпочитает два метода в отношении России: путь деэскалации и дипломатии. Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

По словам дипломата, американские власти готовы сделать так, что «в случае эскалации» на Украине цена для Москвы будет высокой. Постпред выступил с таким заявлением на брифинге.

«Президент Байден сказал, что США вместе с нашими партнерами готовы сделать так, что цена для России будет высокой», — сказал Карпентер.

Дипломат добавил, что американцы хотят иметь серьезную активную дипломатию, чтобы посмотреть, могут ли у них и России оказаться совместные сферы, в которых будет общий язык.

Ранее Россия не раз отвергала бездоказательные обвинения в «агрессивных действиях» на границе с Украиной. В Кремле отметили, что Москва никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Власти США все равно хотят ввести против России новые санкции. Часть рестрикций может коснуться президента РФ Владимира Путина. Соответствующий законопроект предложили рассмотреть сенаторы Конгресса США.

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украина россия сша
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