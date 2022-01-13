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Путин пообщается с олимпийцами в онлайн-формате в преддверии Игр в Пекине

  /   Обновлено: 13 января 2022 20:10
Спорт
Путин пообщается с олимпийцами в онлайн-формате в преддверии Игр в Пекине
instagram.com  /  @russian_kremlin

Москва, 13 января. Президент России Владимир Путин проведет встречу с членами олимпийской сборной страны перед Играми в Пекине.

Путин в ближайшее время пообщается с российскими олимпийцами перед Играми в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля. Об этом сообщил источник РИА Новости. Из-за сложной эпидемиологической обстановки встреча пройдет в онлайн-формате.

Пекин станет первым городом в мире, принимавшим и летние, и зимние Олимпийские игры. Из-за санкций WADA в отношении РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире в Китае под флагом ОКР.

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путин олимпиада встреча олимпийцы ои-2022
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