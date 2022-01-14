Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 января 11:37
11:37
Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Улан-Удэ
11:36
Общество
В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19
11:36
Экономика
Минфин РФ ожидает результатов борьбы с инфляцией к концу 2022 года
11:36
Политика
Турецкое издание Sabah назвало имена трех «истинных правителей» США
11:28
Происшествия
Пилот и пассажир разбившегося в Алтайском крае самолета находятся в тяжелом состоянии
11:28
Экономика
Бренд одежды Uniqlo объявил о повышении цен на продукцию
11:27
Происшествия
Рухнувший в Алтайском крае самолет находился в эксплуатации четыре года
11:26
Экономика
Сбербанк увеличил чистую прибыль по итогам 2021 года до 1,2 трлн рублей
11:25
Политика
ФАН ведет прямую трансляцию ежегодной пресс-конференции Лаврова в Москве
11:24
Происшествия
Около 30 ДТП произошло в Петербурге утром 14 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Психолог Миллер объяснила, почему промискуитет не делает мужчин счастливыми
Общество
Психолог Миллер объяснила, почему промискуитет не делает мужчин счастливыми
freepik.com  /  Designed by Freepik

Мужчинам не интересны отношения, в которых инициатива исходит от женщины. Об этом в беседе с ФАН рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Epidemiology & Community Health, одиночество приводит к появлению признаков воспаления у мужчин. У противоположного пола такой проблемы не наблюдается. По мнению собеседницы Федерального агентства новостей, это не дает оснований считать, что расставание дается сильному полу тяжелее.

«Между мужчинами и женщинами по части расставаний есть определенная разница. В самом начале женщины переносят разрыв сложнее», — сказала психолог.

Миллер объяснила, в чем именно заключается разница в переживаниях из-за разрыва у мужчин и женщин.

«Это обусловлено, к примеру, тем, что женщины не могут легко найти себе партнера, предложить секс, для того чтобы переключить свои мысли. Мужчины же могут заполнить пустоту, стараться отвлечься.

Со временем женщины склонны находить новые качественные отношения, получать сексуальную связь и эмоциональное удовлетворение. Мужчины же продолжают заполнять пустоту и не получают удовлетворения. Когда пускаешься в промискуитет — впоследствии остается пустота», — пояснила собеседница ФАН.

Промискуитет не делает мужчин счастливыми: психолог Миллер
ФБА «Экономика сегодня» / Надежда Дроздова

Психолог добавила, что проблемы с поиском нового партнера связаны вовсе не с психологией.

«В основном причины кроются в навязанных социумом нормах. Женщина не должна себя предлагать, приглашать мужчину на свидание. Впрочем, такое поведение и не особо результативно для нее. Получается ведь, что она берет на себя ответственность. Исконная модель отношений основана на том, что мужчина должен добиваться, приглашать на свидания. В противном случае ему такие отношения не интересны», — заключила сексолог.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала о том, что внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера. По ее словам, современные люди все больше концентрируют внимание на чувственности, ощущении энергетики.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Психолог Миллер объяснила, почему промискуитет не делает мужчин счастливыми
миллер отношения психология сексолог
Комментировать