Психолог Миллер объяснила, почему промискуитет не делает мужчин счастливыми

Мужчинам не интересны отношения, в которых инициатива исходит от женщины. Об этом в беседе с ФАН рассказала сексолог, психолог Александра Миллер.

Согласно результатам исследования, опубликованным в Journal of Epidemiology & Community Health, одиночество приводит к появлению признаков воспаления у мужчин. У противоположного пола такой проблемы не наблюдается. По мнению собеседницы Федерального агентства новостей, это не дает оснований считать, что расставание дается сильному полу тяжелее.

«Между мужчинами и женщинами по части расставаний есть определенная разница. В самом начале женщины переносят разрыв сложнее», — сказала психолог.

Миллер объяснила, в чем именно заключается разница в переживаниях из-за разрыва у мужчин и женщин.

«Это обусловлено, к примеру, тем, что женщины не могут легко найти себе партнера, предложить секс, для того чтобы переключить свои мысли. Мужчины же могут заполнить пустоту, стараться отвлечься. Со временем женщины склонны находить новые качественные отношения, получать сексуальную связь и эмоциональное удовлетворение. Мужчины же продолжают заполнять пустоту и не получают удовлетворения. Когда пускаешься в промискуитет — впоследствии остается пустота», — пояснила собеседница ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» / Надежда Дроздова

Психолог добавила, что проблемы с поиском нового партнера связаны вовсе не с психологией.

«В основном причины кроются в навязанных социумом нормах. Женщина не должна себя предлагать, приглашать мужчину на свидание. Впрочем, такое поведение и не особо результативно для нее. Получается ведь, что она берет на себя ответственность. Исконная модель отношений основана на том, что мужчина должен добиваться, приглашать на свидания. В противном случае ему такие отношения не интересны», — заключила сексолог.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала о том, что внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера. По ее словам, современные люди все больше концентрируют внимание на чувственности, ощущении энергетики.