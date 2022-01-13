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Свидание вслепую жительницы Китая затянулось на неделю из-за внезапного карантина

Общество
Свидание вслепую жительницы Китая затянулось на неделю из-за внезапного карантина
pixabay.com

Пекин, 13 января. Жительница Китая пришла на свидание с незнакомцем и провела там несколько дней из-за неожиданного карантина, который ввели на фоне вспышки COVID-19.

Китаянка приехала в Чжэнчжоу, чтобы познакомиться с потенциальным женихом, которого для нее подобрали родители. Мужчина утверждал, что вкусно готовит и пригласил девушку к себе домой, чтобы угостить ужином.

В разгар свидания было объявлено, что в городе вводится карантин. Таким образом, все жители должны оставаться дома и не покидать жилища без веской причины.

Китаянка провела с незнакомцем несколько дней. По словам девушки, все было прилично, мужчина каждый день готовил завтраки, обеды и ужины на двоих. Несмотря на совместную изоляцию, их отношения так и не продолжились, сообщает Al Jazeera.

Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса. У некоторых участниц оказался положительный результат теста на COVID-19.

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китай свидание коронавирус
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