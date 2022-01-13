Казаки готовы нести государственную службу, но на законных основаниях

Атаманы петербургского казачества приветствуют инициативу замглавы Минприроды Сергея Аноприенко по привлечению казаков на государственную службу для охраны природы. Но прежде, по их словам, необходимо законодательно определить правовой статус казаков как госслужащих и решить вопрос материального вознаграждения им за службу.

Замглавы Минприроды Сергей Аноприенко выступил с инициативой привлечения объединений казачества для охраны природы, например, для участия в рейдовых мероприятиях и при режиме ЧС. В Минприроды уже подтвердили проработку этой инициативы.

По словам атамана станицы «Адмиралтейская» Виталия Царькова, это хорошее предложение, но по своему содержанию оно не ново, поскольку 154-й федеральный закон позволяет привлекать казаков к госслужбе, в том числе по природоохранной деятельности, однако до сих пор не решены вопросы полномочий, которыми наделяются казаки при исполнении своих обязанностей, а также денежного содержания казаков на госслужбе.

«Казачество пытаются все привлечь на службу, которая безвозмездна. Хорошо, мы будем охранять, обеспечивать безопасность территории и ее чистоту, а что это даст нам?» — спрашивает походный атаман Александр Яковлев.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

«Законодательно пока это не проработано, то есть казаки не являются штатной единицей, и никто не планируются включать их в штат. Если бы мы реально говорили о том, что некое министерство, допустим, Минприроды, хочет встроить казаков в свою структуру, необходимо было бы вначале создать для них штатные единицы со штатным расписанием, чтобы они могли получать заработную плату. Сегодня дотации от государства получают немногие, например, казачье войско Кубани, у нас на Северо-Западе такого нет, казаки Санкт-Петербурга не получают госфинансирования», — отметил Виталий Царьков.

По словам Виталия Царькова, когда высокопоставленные госслужащие начинают рассуждать по поводу казачества, они обращаются к стереотипам, ожиданиям по поводу казачества, опираясь на многовековой опыт казачьей службы по обеспечению охраны государственных границ и общественного порядка. Однако прежний уклад казачьей жизни остался в прошлом вместе с территориями, полностью управляемыми казачьими атаманами, вроде земель войска Донского, отметил атаман. В современном обществе казаки подчиняются тем же законам, по которым живет все российское общество. Поэтому, прежде чем говорить о том, что надо куда-то привлечь казаков, необходимо, по словам Виталия Царькова, решить комплекс задач, которые включают правовые аспекты наделения казаков властными полномочиями, в том числе права ношения и применения ими оружия, вопросы их трудоустройства и многое другое.

Не имея определенного правового статуса, казаки, которые несут свою деятельность по охране правопорядка, отметил атаман, обладают теми же правами, что обычные граждане.

«То есть никакими — это просто такой бдительный гражданин, призывающий к порядку, и правовых оснований по пресечению противоправных действий у него не более, чем у обычного гражданина. Казаков вывели на сцену, государство обозначило, что оно хочет привлекать казаков в различные мероприятия, видеть их в различных структурах, но правами их не наделило. Если бы они были точно аттестованы и наделены правами, как сотрудники министерств, при которых они состоят, тогда было бы все просто. Но пока ничего такого нет, есть только наше горячее желание», — пояснил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Участие казаков в патрулировании, например, Московского и Ладожских вокзалов, по словам атамана, осуществляется по договоренности с МВД в целях усиления состава нарядов, не более того. То же касаются других мероприятий, в которых участвуют казаки. При этом помогают правоохранительным органам казаки совершенно безвозмездно.

Также бескорыстно участвуют казаки в патрулировании границы с сопредельными прибалтийскими государствами.

«Нас объединяет не финансовая заинтересованность, а идейная. Но если бы государство нас финансировало, естественно, люди бы туда шли как на службу», — заявил Александр Яковлев.

В вопросе законодательного определения статуса казаков как госслужащих важным, по мнению атаманов, является фиксация положения, что членом казачьего общества может стать любой достойный гражданин России, достигший 18 лет, независимо от вероисповедания. По данному поводу существует много спекуляций, которые формируют негативный образ казачества.