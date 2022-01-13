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Газовые котировки превысили 1030 долларов на фоне заявлений Рябкова по санкциям

  /   Обновлено: 13 января 2022 20:04
Экономика
Газовые котировки превысили 1030 долларов на фоне заявлений Рябкова по санкциям
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 13 января. Цены на газ в Европе поднялись до 1030 долларов за тысячу кубометров на фоне заявлений замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва найдет альтернативы в случае введения санкций США.

Общий суточный рост составил 15,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Таким образом, февральское контракты на топливо продолжают дорожать. Ощутимый подъем котировок начался с весны, когда средняя цена колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу «кубов».

Ситуация обострилась в октябре, когда фьючерсы достигли более 1900 долларов за тысячу кубических метров. Затем последовал спад — цены держались в районе 1000 долларов. Однако с приближением холодов кризис на европейском энергорынке усилился, и на пике 21 декабря цена превысила 2150 долларов.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова ранее рассказала, почему «Газпром» принял решение снизить поставки газа в Европу через Украину более чем на 50%.

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