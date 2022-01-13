Замглавы МИД России Рябков пожелал удачи капитану «Вашингтона» Овечкину

Москва, 13 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пожелал удачи соотечественнику Александру Овечкину, выступающему за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Рябков 13 января принял участие в съемках программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки. В эфире телеканала RTVI заместить главы МИД РФ рассказал, какой клуб поддерживает в НХЛ.

«Любимая команда в США — «Вашингтон Кэпиталз». Желаю Овечкину побить все рекорды. В особенности — рекорд Уэйна Гретцки», — подчеркнул дипломат.

Спортсмен, выступающий за «Вашингтон» с 2005 года, забросил за карьеру 754 шайбы в НХЛ. На счету Гретцки 894 гола. В июле прошлого года Овечкин продлил контракт со своим клубом до 2026 года.

Ранее Евгений Малкин забросил две шайбы в своем первом за семь месяцев матче НХЛ. Российский нападающий «Питтсбурга» был признан первой звездой матча с «Анахаймом».