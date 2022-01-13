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Замглавы МИД России Рябков пожелал удачи капитану «Вашингтона» Овечкину

Спорт
Замглавы МИД России Рябков пожелал удачи капитану «Вашингтона» Овечкину
ФБА «Экономика сегодня»  /  Герман Парло

Москва, 13 января. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков пожелал удачи соотечественнику Александру Овечкину, выступающему за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Рябков 13 января принял участие в съемках программы «Специальный гость» с Тиной Канделаки. В эфире телеканала RTVI заместить главы МИД РФ рассказал, какой клуб поддерживает в НХЛ.

«Любимая команда в США — «Вашингтон Кэпиталз». Желаю Овечкину побить все рекорды. В особенности — рекорд Уэйна Гретцки», — подчеркнул дипломат.

Спортсмен, выступающий за «Вашингтон» с 2005 года, забросил за карьеру 754 шайбы в НХЛ. На счету Гретцки 894 гола. В июле прошлого года Овечкин продлил контракт со своим клубом до 2026 года.

Ранее Евгений Малкин забросил две шайбы в своем первом за семь месяцев матче НХЛ. Российский нападающий «Питтсбурга» был признан первой звездой матча с «Анахаймом».

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рябков хоккей вашингтон нхл овечкин
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