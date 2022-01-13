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Рост продаж новых легковых машин и LCV зафиксирован на российском рынке в 2021 году

Экономика
Рост продаж новых легковых машин и LCV зафиксирован на российском рынке в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 13 января. Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 4,3% по итогам 2021 года, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Общее число новых машин, которые были реализованы на российском рынке, составило 1,67 миллиона штук. При этом в декабре показатель упал на 19,9% в годовом выражении (до 133,47 тысячи экземпляров).

Единственным кварталом с положительным результатом оказался второй. Вероятно, это было связано с реализацией отложенного спроса. Эксперты АЕБ ожидают, что в 2022 году продажи легковых и легких коммерческих (LCV) машин в РФ увеличатся на 3,3% (до 1,722 млн).

Рыночная доля автомобилей Lada в минувшем году составила 20,9%. Всего же АвтоВАЗ реализовал в стране 350 714 своих машин.

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автомобили аеб авторынок итоги 2021 года
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