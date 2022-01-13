Политик Медведчук предложил конституционно признать Украину государством вне НАТО

Киев, 13 января. Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук высказался против вступления страны в НАТО.

По словам политика, внеблоковый статус страны необходимо прописать в конституции раз и навсегда. Это будет выгодным для Украины шагом.

«Заявления, что, если бы мы были членами НАТО, нас бы защищали – это от лукавого. Может, надо жить с соседями так, чтобы не было необходимости нас защищать?» — отметил лидер ОПЗЖ.

Ранее украинский аналитик Михаил Погребинский заявил, что Киев мог бы принять решение по нерасширению НАТО, которое устроило бы и Россию, и США, и саму Украину. Однако это невозможно при действующем главе государства Владимире Зеленском.