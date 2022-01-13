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Политолог Рар: переговоры РФ и США по безопасности лишили Киев надежды на членство в НАТО

Политика
Политолог Рар: переговоры РФ и США по безопасности лишили Киев надежды на членство в НАТО
ИА Народные новости  /  Александр Рар

Берлин, 13 января. Российско-американские переговоры по безопасности показали, что Украина никогда не сможет стать полноправным членом НАТО, заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, диалог между Россией и США по теме безопасности внушает оптимизм. Он уверен, что разрядка в отношениях между странами произойдет с высокой долей вероятности. При этом страны ЕС лишили Украину надежды на членство в НАТО, превратив в несбыточную мечту все ее стремления.

«Германия и Франция не отказываются от своего вето, которое они в 2008 году наложили на вхождение Киева и Тбилиси в НАТО. Думаю, Париж и Берлин здесь не в одиночестве. Все последние дни Запад дает Украине понять, что по-настоящему воевать с Россией за Украину он не будет», – рассказал Рар.

Политолог подчеркнул, что США и НАТО готовы сделать несколько шагов навстречу России в вопросах, связанных с отказом от размещения американских систем ПРО в Восточной Европе. Однако не стоит забывать, что далеко не все в Европе и Белом доме хотят добиться деэскалации в отношениях с Москвой.

«Они не хотят разрядки отношений, как этого захотели трезвые головы в Вашингтоне и Москве после Карибского кризиса, поскольку считают, что на стороне Запада преимущество в силе», – убежден эксперт.

Ранее в России заявили, что экспансии НАТО в Европе нужно поставить «заслон». Расширение военно-политического блока угрожает европейской безопасности.

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Все новости / Политика / Политолог Рар: переговоры РФ и США по безопасности лишили Киев надежды на членство в НАТО
украина россия сша нато переговоры
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