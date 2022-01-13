Балерина Волочкова устроила скандал из-за цветов в шоу «ЧБД»

Москва, 13 января. Балерина Анастасия Волочкова стала гостьей нового выпуска юмористического шоу «Что было дальше?» на YouTube-канале Labelcom.

Известная балерина была расстроена тем фактом, что участники шоу не преподнесли ей букет Она заявила, что очень любит цветы и ждала подарка от мужчин.

«Я очень люблю цветы, но почему-то вы сегодня без них. Вас пятеро мужчин, и вы мне, женщине, не подарили цветы. Я очень сильно расстроилась», — отрезала Волочкова и устроила скандал.

Комик Алексей Щербаков поинтересовался, не дошли ли ей цветы от него. Волочкова ответила, что нет. Балерина заявила, что потратила 2,5 часа, чтобы добраться на съемки шоу. Она также пошутила, что ее шпагат длиннее «майбаха». Волочкова отметила, что если люди не будут смеяться сами над собой, то над ними будет смеяться весь мир.

Ранее Волочкова показала фотографию с Мальдивских островов, которая была сделана ее новым избранником. В публикации она предстала в розовом бикини на фоне шумящего океана.