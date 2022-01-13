Россия нарастила экспорт вина за 2021 год на 28%

Москва, 13 января. Экспорт виноградных вин из России по итогам прошлого года увеличился на 28% — до 619 тысяч декалитров, говорится в материалах Федерального центра экспорта продукции агропромышленного комплекса «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Россия по итогам ковидного 2020 года заняла 12 место среди мировых производителей вин с долей 1,7% от общего рынка. В число ведущих экспортеров страна пока не входит. В 2021 году поставки продукции осуществлялись более чем в 30 стран.

Ведущим покупателем по-прежнему остается Украина, которая нарастила закупки на 14% — до 322 тысяч декалитров, Южная Осетия, занимающая второе место, увеличила их на 20% — до 52 тысяч декалитров. Замыкает тройку лидеров Китай, сокративший импорт на 4,8% — до 61 тысячи декалитров.

«Россельхозбанк» ранее объявил, что экспорт российского вина по итогам 2021 года может вырасти на 30% и составить более 13 млн долларов. Причина такой тенденции — рост государственной поддержки отрасли.