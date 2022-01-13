Блинкен выразил надежду на дипломатический диалог США и России по ситуации с Украиной

Вашингтон, 13 января. Белый дом готов к любому развитию ситуации вокруг Украины, однако все же рассчитывает, что Россия будет придерживаться дипломатического диалога.

Об этом в эфире телеканала MSNBC заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. По словам дипломата, Вашингтон в последнее время пытался объединить усилия стран, чтобы пригрозить Москве «колоссальными последствиями» в случае эскалации обстановки на Украине.

«Я очень надеюсь, что Россия выберет путь дипломатического диалога, мы к этому готовы. Мы склоняемся к этому. Но мы готовы и к тому, что они решат иначе», — сказал госсекретарь США.

Ранее Блинкен высказался касательно требований России по гарантиям безопасности. Американский дипломат отметил, что страны НАТО не собираются отказываться от политики открытых дверей в отношении других государств.