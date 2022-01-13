Экономист Корнейчук спрогнозировал курс рубля на начало февраля

Москва, 13 января. Геополитические и экономические условия, складывающиеся вокруг России, располагают к сохранению волатильности рубля. В разговоре с «Российской газетой» прогноз дал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Специалист отметил несколько значимых факторов для курса отечественной валюты. Позитивным должен стать рост цен на нефть марки Brent. Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может также подтолкнуть котировки валюты к росту.

Негативное влияние способно оказать обострение пандемии коронавируса. Опасность также исходит от Федеральной резервной системы США и ее попыток замедлить инфляцию. Учитывая эти и другие факторы, Корнейчук ожидает, что курс доллара в январе будет колебаться в диапазоне 73–75 рублей, курс евро — в диапазоне 83–85 рублей.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, глобальный тренд на укрепление российской валюты может начаться уже в феврале, а наиболее сильной она будет до апреля.

Тем временем на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о вероятности размещения военных комплексов на Кубе и в Венесуэле рубль потерял около 50 копеек, сообщает INFOX.