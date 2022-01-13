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Пользователи Telegram: замглавы МИД РФ Грушко нанес НАТО «психологический урон»

  /   Обновлено: 13 января 2022 19:42
Политика
Пользователи Telegram: замглавы МИД РФ Грушко нанес НАТО «психологический урон»
Global Look Press  /  MFA Russia

Москва, 13 января. Выступление замглавы МИД РФ Александра Грушко на переговорах с НАТО по гарантиям безопасности оказалась полна непереводимых шуток и оборотов. Автор Telegram-канала «ИА "Стекломой"» в шутку указал на «психический урон» по Альянсу от речи дипломата.

Пользователи мессенджера отметили, что слова политика о комплексных предложениях Кремля по гарантиям безопасности наверняка заставили онеметь представителей НАТО и вогнали западных переводчиков в ступор. Дело оказалось в необычном формате высказывания Грушко.

«Наши предложения носят комплексный характер. Если говорить о безопасности, это не Чугуевская филармония: здесь играем, здесь не играем, здесь селедку заворачиваем. Все элементы наших предложений абсолютно взаимосвязаны», — подчеркнул дипломат.

Пользователи Telegram: замглавы МИД РФ Грушко нанес НАТО «психологический урон»
Федеральное агентство новостей /

Слова про селедку и Чугуевскую филармонию понятны жителям России и государств бывшего СССР, однако для западного уха эта идиома звучит предельно необычно и странно. Иностранные делегаты и переводчики наверняка получили от высказывания русского дипломата «психический урон», шутят авторы «ИА "Стекломой"».

«Очевидно, Александр Викторович постарался нанести максимальный психический урон тому иностранному переводчику, кто попробует перевести сказанное западным партнерам», — посмеялись блогеры над непереводимым выпадом дипломата.

Официальная Москва дала оценку переговорам России с США и НАТО по вопросам гарантий безопасности. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, оснований продолжать диалог пока нет — международная дискуссия зашла в тупик.

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Александр Грушко россия сша нато переговоры русский язык юмор перевод гарантии безопасности
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