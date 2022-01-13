Уровень воды в реке Дон возрастет до неблагоприятных отметок

Ростов-на-Дону, 13 января. Донские синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реке Дон до неблагоприятных отметок в районе Ростова-на-Дону, Аксая и Азова. Причиной станет ветровой нагон воды.

По сообщению регионального МЧС, 14 января из-за юго-западного ветра в устье Дона возможен нагон воды. Во второй половине ночи, днем и до конца суток может произойти превышение неблагоприятных отметок в отдельных районах области.

Синоптики в свою очередь отмечают, что в Ростове-на-Дону средняя скорость ветра достигнет 12 метров, а его порывы будут колебаться между 14 и 22 метрами в секунду.

Ранее ФАН рассказывал, как на водоснабжение Ростовской области оказывает влияние повышение уровня солености Азовского моря. Ученые отмечают, что сегодня глубина проникновения соленой воды доходит до 30 км, а если учесть постоянные ветровые нагоны, то соленые воды могут достигнуть водозаборников и попасть в населенные пункты, что негативно скажется на водоснабжении жителей региона.