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Генсек ООН призвал разморозить финансовые активы Афганистана за рубежом

  /   Обновлено: 13 января 2022 19:52
Весь мир
Генсек ООН призвал разморозить финансовые активы Афганистана за рубежом
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Кабул, 13 января. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выступил за разморозку финансовых активов Афганистана за рубежом в ближайшее время.

Генсек организации заявил, что мировому сообществу необходимо обеспечить доступ Афганистана к собственным активам, которые были заморожены после смены власти в стране минувшим летом. Кроме того, подчеркнул Гутерреш, должно быть увеличено финансирование гуманитарных операций, призванных поддержать афганский народ.

«Без творческого, гибкого и конструктивного подхода мирового сообщества экономическая ситуация в Афганистане будет только ухудшаться», — подчеркнул Гутерреш.

Глава организации добавил, что похолодание в стране вкупе с ограничением доступа Кабула к финансовым запасам страны представляет собой «смертельную комбинацию» для афганского народа.

«Правила и условия, которые препятствуют использованию средств ради спасения жизней и экономики, должны быть приостановлены», — отметил он.

По словам представителя Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Мэри-Эллен МакГроарти, Афганистан в настоящий момент находится на грани голода — более 22 миллионов человек в стране регулярно сталкиваются с нехваткой продовольствия, при этом свыше 8 миллионов голодают. Чиновник объяснила, что государству необходима гумпомощь на общую сумму в 4,4 миллиарда долларов.

«Можете ли вы себе представить, что не сможете прокормить своих маленьких детей? Можете ли вы также представить, что не сможете согреть их? — отметила МакГроарти. — Это невообразимые страдания, и сегодня нужна поддержка, чтобы их предотвратить».

В середине августа к власти в Афганистане пришло радикальное движение «Талибан»1 (запрещено в РФ). Масштабная кампания талибов по установлению контроля над ключевыми административными центрами республики развернулась на фоне вывода американских войск из страны.

После падения прежнего правительства Международный валютный фонд и ряд прочих организаций заморозили программы поддержки афганской экономики. Данные санкции коснулись и активов страны, которые хранятся за рубежом — так, например, США перекрыли Кабулу доступ к запасам на общую сумму в 7 миллиардов долларов. Свое решение Вашингтон объяснил тем, что не намерен перечислять средства правительству талибов, пока оно не получил международного признания. Также новому руководству было отказано в доступе к активам ЦБ Афганистана, хранящимся на счетах в американских банках.

Подобные меры привели к стремительному ухудшению финансового положения страны. Помимо нехватки продовольствия, Афганистан также столкнулся с острым дефицитом электроэнергии. Из-за отсутствия средств Кабул не может погасить долги перед поставщиками электричества из Центральной Азии, которые обеспечивают порядка 78% потребностей афганцев в энергии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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