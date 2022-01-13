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Игорь Коротченко поблагодарил США за легитимизацию самого жесткого решения «украинского вопроса»

Политика
Игорь Коротченко поблагодарил США за легитимизацию самого жесткого решения «украинского вопроса»
Федеральное агентство новостей

Москва, 13 января. Итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности можно смело назвать позитивными для Москвы и в то же время фатальными для нынешней украинской власти.

Подавляющее большинство экспертов, пытаясь проанализировать большой саммит Россия-НАТО, больше всего внимания обращают на отказ США выполнять главные требования России, в частности о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Почему-то никто не хочет посмотреть на серию встреч на высшем уровне с другого ракурса, который открывает довольно-таки любопытные перспективы. Американцы вроде бы не дали никаких гарантий безопасности России, но тем самым они развязали ей руки в вопросе решения проблем любыми доступными методами. В ответ на бескомпромиссность США Россия тоже может снять с себя все обязательства по обеспечению безопасности в Европе и в первую очередь быстро и жестко решить, наконец, украинский вопрос.

К обратной стороне агрессивного упрямства Вашингтона гостей политического ток-шоу «60 минут» призвал присмотреться главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнув, что за враждебное поведение Соединенные Штаты можно только поблагодарить. В Киеве даже не догадываются насколько опасными для них стали вроде бы далекие от позитива переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Игорь Коротченко поблагодарил США за легитимизацию самого жесткого решения «украинского вопроса»
Федеральное агентство новостей /

«Для чего нужны были эти переговоры. Только для одного. Для легитимизации дальнейших военно-технических действий России. И я могу только поблагодарить США за нежелание выполнять требования РФ, то есть за формальную легитимизацию решения в первую очередь украинского вопроса любыми, даже самыми жесткими методами. Американцы может сами и не подозревают, но переговоры прошли успешно — они развязали нам руки. Переговоры НАТО и США провалили, а для нас аксиомой является — когда драка неизбежна, а она неизбежна, надо бить первыми. Мы признаем суверенитет Украины, но никогда не позволим превратить ее в плацдарм для атаки на Россию. И вопрос будет решен в самом ближайшем будущем. Жестко и оперативно», — предупредил Украину и ее западных партнеров Коротченко.

Эксперт отметил, что скорее всего в Кремле давно просчитали на много шагов вперед ход самих переговоров и их итоги. Никто и не рассчитывал на благоразумие США. Сами встречи нужны были для того, чтобы проговорить свои требования и тем самым легитимизировать свои дальнейшие действия. Американцы оправдали все ожидания и повели себя неразумно. Для Украины это может стать фатальным.

Коротченко добавил, что методы решения украинского вопроса тоже могли быть уже проработаны и одобрены. У России в этом плане широчайшее поле для маневра. К примеру, Москва может подписать с Донецком и Луганском соглашение о создании совместного пространства безопасности и ввести директиву с предписанием российским военным обеспечить защиту российских граждан в ЛДНР. Вариантов превеликое множество и без прямых боевых действий. Последствия же будут куда более сокрушительными, чем от пресловутого вторжения.

Ранее политолог Гаспарян с иронией оценил странную попытку Литвы «удушить» белорусскую экономику срывом контрактов с крупнейшими компаниями Белоруссии.

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