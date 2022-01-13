Игорь Коротченко поблагодарил США за легитимизацию самого жесткого решения «украинского вопроса»

Москва, 13 января. Итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности можно смело назвать позитивными для Москвы и в то же время фатальными для нынешней украинской власти.

Подавляющее большинство экспертов, пытаясь проанализировать большой саммит Россия-НАТО, больше всего внимания обращают на отказ США выполнять главные требования России, в частности о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Почему-то никто не хочет посмотреть на серию встреч на высшем уровне с другого ракурса, который открывает довольно-таки любопытные перспективы. Американцы вроде бы не дали никаких гарантий безопасности России, но тем самым они развязали ей руки в вопросе решения проблем любыми доступными методами. В ответ на бескомпромиссность США Россия тоже может снять с себя все обязательства по обеспечению безопасности в Европе и в первую очередь быстро и жестко решить, наконец, украинский вопрос.

К обратной стороне агрессивного упрямства Вашингтона гостей политического ток-шоу «60 минут» призвал присмотреться главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, подчеркнув, что за враждебное поведение Соединенные Штаты можно только поблагодарить. В Киеве даже не догадываются насколько опасными для них стали вроде бы далекие от позитива переговоры между Москвой и Вашингтоном.

Федеральное агентство новостей /

«Для чего нужны были эти переговоры. Только для одного. Для легитимизации дальнейших военно-технических действий России. И я могу только поблагодарить США за нежелание выполнять требования РФ, то есть за формальную легитимизацию решения в первую очередь украинского вопроса любыми, даже самыми жесткими методами. Американцы может сами и не подозревают, но переговоры прошли успешно — они развязали нам руки. Переговоры НАТО и США провалили, а для нас аксиомой является — когда драка неизбежна, а она неизбежна, надо бить первыми. Мы признаем суверенитет Украины, но никогда не позволим превратить ее в плацдарм для атаки на Россию. И вопрос будет решен в самом ближайшем будущем. Жестко и оперативно», — предупредил Украину и ее западных партнеров Коротченко.

Эксперт отметил, что скорее всего в Кремле давно просчитали на много шагов вперед ход самих переговоров и их итоги. Никто и не рассчитывал на благоразумие США. Сами встречи нужны были для того, чтобы проговорить свои требования и тем самым легитимизировать свои дальнейшие действия. Американцы оправдали все ожидания и повели себя неразумно. Для Украины это может стать фатальным.

Коротченко добавил, что методы решения украинского вопроса тоже могли быть уже проработаны и одобрены. У России в этом плане широчайшее поле для маневра. К примеру, Москва может подписать с Донецком и Луганском соглашение о создании совместного пространства безопасности и ввести директиву с предписанием российским военным обеспечить защиту российских граждан в ЛДНР. Вариантов превеликое множество и без прямых боевых действий. Последствия же будут куда более сокрушительными, чем от пресловутого вторжения.

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