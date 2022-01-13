Сильное магнитное поле Луны могло быть сгенерировано внутренней конвекцией

Вашингтон, 13 января. Геологи Александр Эванс из Университета Брауна и Соня Тику из Стэндфордского университета предположили, что намагниченность лунных пород могла быть связанна с возникновением внутренней конвекции.

Экземпляры образцов лунных пород были доставлены на Землю в рамках программы NASA «Аполлон». Благодаря этому ученым удалось доказать, что некоторые из них были сформированы в условиях магнитного поля, которое по силе практически ровнялось земному.

Авторы исследования утверждают, что при перемещении вещества в мантии Луны могла образоваться внутренняя конвекция. Именно этот процесс создает сильные магнитные поля.

«Все, что мы знаем о том, как магнитные поля генерируются планетарными ядрами, говорит нам о том, что тело размером с Луну не должно создавать поле, столь же сильное, как у Земли», — цитирует специалистов журнал Nature Astronomy.

Россияне в 2022 году смогут увидеть два суперлуния подряд. Эти явления пройдут в июне и июле.