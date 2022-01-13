Украинские военные провели учения подразделений ПВО на границе с Крымом

Киев, 13 января. Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины провели учения в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

В маневрах были задействованы расчеты зенитно-ракетных комплексов «Оса-АКМ», которые предназначены для прикрытия войск во всех видах боевых действий.

«ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности, позволяет уничтожать разные цели на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдалении до 45 километров», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшее время планирует сформировать резерв сил территориальной обороны. Как рассказали в минобороны страны, в последствии на базе этих сил будут сформированы бригады и батальоны, способные быстро приступать к выполнению задач.