Российские заводы в 2021 году выпустили 1,5 млн автомобилей

Москва, 13 января. Российский автопром нарастил выпуск продукции. В 2021 году с конвейеров предприятий сошли 1,5 млн машин, пишет «Автостат»

Такой объем производства на 10% превышает показатели 2020 года. При этом выпуск легковых автомобилей составил более 1,3 млн единиц, что практически на 8% больше значения предыдущего периода.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров отметил, что сохранение положительной динамики стало возможным благодаря мерам стимулирования локализации и поддержки спроса на автомобили, собранные в стране.

Кроме того, в Минпромторге уточнили, что продажи новых автотранспортных средств на внутреннем рынке по итогам 2021 года увеличились более чем на 6% и составили 1,8 млн штук.

Тем временем стоимость новых автомобилей продолжает расти. С 1 января цены повысились в пределах 3%, сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович.