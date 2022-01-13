Ведущий Соловьев высказался о требованиях США к России с помощью еврейского анекдота

Москва, 13 января. Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал требования США к РФ с помощью старого еврейского анекдота.

По данным издания «ВЗГЛЯД», он не оставил без внимания призыв заместителя американского государственного секретаря Венди Шерман не навязывать Украине перемены, которые граждане страны не просили. По словам Соловьева, представители Белого дома уверены, что лучше всех остальных осознают реальные интересы украинцев. Помимо этого, продолжил журналист, американцы полагают, что знают потребности вообще всех народов.

«Мойша гуляет во дворе, и тут мама кричит ему в форточку: "Мойша, домой!". Мойша спрашивает: "Я замерз?". А мама ему отвечает: "Нет, ты проголодался", — рассказал шутку телеведущий, обнулив таким образом требования США.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, ведущий обратился к самим украинским гражданам и посоветовал им вспомнить судьбу народов Ближнего Востока, Балкан и других регионов, на которые распространялась политика американской стороны. Так можно оценить, как США заботятся о гражданах других государств, заключил Соловьев.

Ранее Шерман прокомментировала завершившиеся в Женеве переговоры России и США по гарантиям безопасности. По ее словам, Вашингтон никому не позволят закрыть дверь Североатлантического альянса для какой-либо страны.