«Это все от лукавого»: развенчан тезис об установлении «контроля» России над Казахстаном

Российской Федерации максимально выгоден стабильный сосед, у которого с ней самая большая по протяженности граница. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Международного центра политических исследований Владимир Брутер.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал конспирологической теорией домыслы о том, что это Россия якобы спровоцировала кризис в Казахстане, чтобы «взять его под контроль». По его словам, «это все от лукавого».

«Где же авторы этих домыслов увидели «контроль? — задался вопросом Брутер. — В выводе миротворцев спустя менее чем через две недели после их прихода в Казахстан? Сразу же после выполнения задачи по установлению порядка в этой стране? Было бы что обсуждать, если бы они задержались хотя бы на пару лет!»

Политолог подчеркнул, что в результате миссии ОДКБ Россия не «взяла под контроль» даже элиты Казахстана.

«Состав нового правительства практически не изменился по сравнению со старым, ушедшим в отставку, — заметил эксперт. — Остались даже такие личности, как Аскар Умаров (министр информации Казахстана, известный своими националистическими высказываниями, которому запрещен въезд в РФ. — Прим. ФАН)».

По словам собеседника ФАН, он «знает, что такое контроль».

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«Когда на Украине оппозиционные СМИ закрываются без решения суда — вот это контроль, — высказал свое мнение Брутер. — А когда министрами назначают русофобов, никаким контролем даже не пахнет. В чем вообще, по мысли этих «конспирологов», которых цитирует Лавров, состояла идея России в провоцировании кризиса в Казахстане? Неужели в том, чтобы разгромить Алма-Ату?»

Политолог подчеркнул, что Москве максимально выгоден «стабильный сосед».

«Она не выступала против предельной национализации Казахстана, вытеснения русских, вытеснения русского языка — просто потому, что ей выгодно, чтобы эта страна оставалась спокойной! Она представляет собой очень важную соединительную линию между Россией и Китаем, и любое напряжение в ней косвенно ударяет и по российско-китайским отношениям», — заявил эксперт.

Казахстан, по его словам, «и так всегда был умеренно пророссийским, потому что у него не было иного выхода».

«Что Назарбаев, что Токаев соблюдали нейтралитет, приветствовали Запад, но и не портили отношения с соседями — Россией и Китаем — и нас это, в принципе, устраивало. Менять этот формат Москва не собиралась: более того, его не изменили и сейчас», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников рассказал, что ожидает Казахстан после беспорядков.