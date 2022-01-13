Канцлер ФРГ Шольц сообщил о предстоящих переговорах «нормандской четверки»

Берлин, 13 января. Представители «нормандской четверки» в скором времени проведут переговоры, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Делегации из России, Германии, Франции и Украины в ближайшее время сядут за стол переговоров, отметил немецкий политик. Канцлер не уточнил каких-либо подробностей касательно предстоящей встречи.

«Мы рады, что переговорщики от всех четырех сторон скоро встретятся, чтобы провести подготовительные переговоры», — сказал Шольц.

Как стало известно ранее, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в 2022 году. Киев работает над этим, добавил он.