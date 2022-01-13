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Новый боевой форпост вблизи России: зачем США пытаются втянуть Украину в НАТО
Политика
Новый боевой форпост вблизи России: зачем США пытаются втянуть Украину в НАТО
Федеральное агентство новостей  / 

Переговоры между Россией и НАТО не стали прорывными, а генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что у Запада с Россией остаются «существенные разногласия», в том числе и по поводу вступления Украины в Альянс. Об этом говорится в статье американской деловой газеты The Wall Street Journal.

Американские журналисты пишут, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после состоявшихся 12 января переговоров с российской стороны заявил, что преодолеть разногласия будет трудно. Он считает, что Москва усиливает давление на Запад, принуждая его согласиться на свои требования о предоставлении обширных гарантий безопасности, но Альянс отказывается уступать.

В свою очередь, сообщает издание, Москва требует, чтобы НАТО предоставила ей юридически обязывающие гарантии того, что она не примет в свой состав бывшие советские республики — Украину и Грузию, которые Запад пытается затянуть в Альянс с 2008 года. Россия также хочет, чтобы западный блок уменьшил масштабы своей военной активности в тех странах-членах, которые входили в состав Советского Союза и Варшавского договора, — в Польше, Венгрии и Чехии.

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман после завершения переговоров назвала требования России неприемлемыми, а также заявила, что они не имеют никаких шансов на успех и что союзники единогласно их отвергли.

«Мы не станем отменять политику открытых дверей НАТО», — сказала Шерман.

Статья в The Wall Street Journal наделала немало шума в американском обществе, поэтому читатели начали живо ее комментировать. Они считают, что Североатлантический альянс видит Украину только в качестве форпоста против России, а это может дорого обойтись Киеву и Западу.

«Почему НАТО хочет принять Украину, в чем смысл, кроме как установить новый боевой форпост вблизи Москвы? Если не считать монголов, прошедших по России тысячу лет назад на пути в Европу, то в истории были только европейские нашествия на Россию. Думаю, Россия является для НАТО единственным оправданием, чтобы запугивать европейцев и поднимать налоги для финансирования затратных социальных расходов», — написал один из читателей, передает «ИноСМИ».

Экс-посол Великобритании в Москве Энтони Брентон заявил о бесполезности санкций Запада против России.

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нато столтенберг россия и запад the wall street journal
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