Общественники Мали призвали ЭКОВАС пересмотреть введенные против страны санкции

Бамако, 13 января. Координатор гражданского движения «Орган демократического самовыражения» (CED) Паскаль Заида призвал государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и представителей Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) пересмотреть санкции, наложенные на Мали. Об этом сообщили аналитики информационного портала Burkina24.

Ранее ЭКОВАС и ЗАЭВС наложили ряд ограничений на официальных лиц Бамако. Резолюцию ввели в ответ на решение правительства республики перенести президентские выборы из-за активизации радикальных формирований на севере страны.

«Эти суровые санкции являются еще одним напоминанием о безразличии и беспечности некоторых западноафриканских лидеров к страданиям людей. Самое худшее в сложившейся ситуации — их снисходительность к диктатам западных держав. Единственное, что оправдывает введенные меры — желание угодить подозрительным хозяевам.

CED осуждает действия ЭКОВАС и ЗАЭВС и рекомендует им пересмотреть собственную политику. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку малийского народа и переходного правительства, а также призываем истинных панафриканцев сделать то же самое», — указано в коммюнике платформы.