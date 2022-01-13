Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 20:23
20:22
Наука
Ученые Университета Центральной Флориды доказали эффективность масок против инфекций
20:21
Политика
Андрей Союстов: чтобы Киев выполнял «Минск», не следует поставлять ему «Джавелины»
20:19
Весь мир
Ливийские парламентарии призвали отстранить от должности премьер-министра
20:19
Весь мир
Власти Гвинеи раскритиковали санкции ЭКОВАС против Мали
20:18
Армия
МИД РФ: США и НАТО должны сделать выбор между неделимостью безопасности и конфронтацией
20:18
Экономика
Новая партия российского СПГ прибыла в литовский порт Клайпеды
20:10
Происшествия
Юный горнолыжник сломал позвоночник во время разминки на горе Белой
20:10
Происшествия
Председатель СК взял на контроль дело об изнасиловании 15-летней девочки в Омске
20:10
Армия
NRK: заход подлодки ВМС США в норвежский порт обернулся протестами местных жителей
20:08
Общество
Внешность человека перестает иметь значение при выборе полового партнера
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Общественники Мали призвали ЭКОВАС пересмотреть введенные против страны санкции

Весь мир
Общественники Мали призвали ЭКОВАС пересмотреть введенные против страны санкции
АНО «СННО»  /  АНО «СННО»

Бамако, 13 января. Координатор гражданского движения «Орган демократического самовыражения» (CED) Паскаль Заида призвал государства Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и представителей Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС) пересмотреть санкции, наложенные на Мали. Об этом сообщили аналитики информационного портала Burkina24.

Ранее ЭКОВАС и ЗАЭВС наложили ряд ограничений на официальных лиц Бамако. Резолюцию ввели в ответ на решение правительства республики перенести президентские выборы из-за активизации радикальных формирований на севере страны.

«Эти суровые санкции являются еще одним напоминанием о безразличии и беспечности некоторых западноафриканских лидеров к страданиям людей. Самое худшее в сложившейся ситуации — их снисходительность к диктатам западных держав. Единственное, что оправдывает введенные меры — желание угодить подозрительным хозяевам.

CED осуждает действия ЭКОВАС и ЗАЭВС и рекомендует им пересмотреть собственную политику. Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку малийского народа и переходного правительства, а также призываем истинных панафриканцев сделать то же самое», — указано в коммюнике платформы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ограничительные меры против Бамако демонстрируют панику европейских государств, которые стремительно теряют влияние в Африке. По мнению народного избранника, санкции отражают тотальную слабость Франции, лишившуюся контроля над Мали.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Общественники Мали призвали ЭКОВАС пересмотреть введенные против страны санкции
африка мали
Комментировать