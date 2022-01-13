Власти ЦАР разработают план по восстановлению учебной сферы

Банги, 13 января. Министр образования Центральноафриканской Республики Абубакар Мукадас Нура встретился с руководителями Университета Банги, чтобы обсудить возобновление занятий, сообщает RJDH-Centrafrique

Ранее профсоюз учителей объявил забастовку, однако правительству ЦАР удалось оперативно урегулировать ситуацию и подписать необходимые соглашения. По приказу премьер-министра Анри-Мари Дондра Нура лично посетил все образовательные заведения и убедился, что они вновь работают.

«Власти были обеспокоены произошедшим. Я думаю, что сейчас все в порядке, однако мы продолжим следить за ситуацией. Также нам необходимо разработать план восстановления учебного сектора на высшем уровне», — заявил министр образования.

Ранее центральноафриканское издание Ndjoni Sango сообщило, что в стране прошли первые уроки русского языка. Попасть на занятия могут все студенты, желающие поближе познакомиться с культурой России. Полуторачасовые курсы можно посещать три раза в неделю: понедельник, среду и пятницу.