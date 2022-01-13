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Гузеева борется с приступами агрессии после перенесенного COVID-19

Шоу-бизнес
Гузеева борется с приступами агрессии после перенесенного COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Центральное Телевидение

Москва, 13 января. Звезда телепроекта «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала о неожиданных последствиях заражения коронавирусной инфекцией. Артистка призналась, что сталкивается с немотивированной агрессией.

Гузеева лишь недавно вернулась к работе в шоу «Давай поженимся!» после лечения COVID-19. Последствия заражения повлияли не только на здоровье артистки, но и ее эмоциональное состояние. Телеведущая призналась в одном из выпусков телепроекта, что борется с агрессией после выздоровления.

«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная просто агрессия [возникает]. Ни с того ни с сего меня накрывает», — поделилась телеведущая.

Гузеева также призналась, что на этом последствия заболевания не ограничиваются. Так, телеведущая начала испытывать проблемы с памятью, звезда «заговаривается» и забывает слова.

На фоне восстановления Гузеева решила провести новогодние каникулы в путешествии с мужем. Артистка отправилась в Европу вместе с супругом и призналась, что исполнила давнюю мечту.

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гузеева давай поженимся коронавирус
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