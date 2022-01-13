Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 20:23
20:22
Общество
Ученые Института мирового здоровья опровергли связь мобильников и развития рака мозга
20:22
Происшествия
Отсидевший за убийство мужчина отправил в нокаут посетителя пивного ларька в Ленобласти
20:22
Наука
Ученые Университета Центральной Флориды доказали эффективность масок против инфекций
20:21
Политика
Андрей Союстов: чтобы Киев выполнял «Минск», не следует поставлять ему «Джавелины»
20:19
Весь мир
Ливийские парламентарии призвали отстранить от должности премьер-министра
20:19
Весь мир
Власти Гвинеи раскритиковали санкции ЭКОВАС против Мали
20:18
Армия
МИД РФ: США и НАТО должны сделать выбор между неделимостью безопасности и конфронтацией
20:18
Экономика
Новая партия российского СПГ прибыла в литовский порт Клайпеды
20:10
Происшествия
Юный горнолыжник сломал позвоночник во время разминки на горе Белой
20:10
Происшествия
Председатель СК взял на контроль дело об изнасиловании 15-летней девочки в Омске
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

МИД России подтвердил необходимость разморозки отношений между Москвой и Прагой

Политика
МИД России подтвердил необходимость разморозки отношений между Москвой и Прагой
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 13 января. Москва согласна с предложением Праги о том, что российско-чешские отношения необходимо выводить из тупика.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя идею главы чешского внешнеполитического ведомства Яна Липавского. Он сообщил, что Прага намерена искать варианты разморозки отношений с Москвой.

«Мы согласны с тем, что отношения необходимо выводить из тупика. Это 100%. И мы в принципе к этому готовы», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко высказался о возможности исключения Чехии из списка недружественных стран. По словам дипломата, официальная Прага знает, какие действия необходимо предпринять для этого.

Вернуться назад
Все новости / Политика / МИД России подтвердил необходимость разморозки отношений между Москвой и Прагой
захарова мид рф чехия
Комментировать