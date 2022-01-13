МИД России подтвердил необходимость разморозки отношений между Москвой и Прагой

Москва, 13 января. Москва согласна с предложением Праги о том, что российско-чешские отношения необходимо выводить из тупика.

Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя идею главы чешского внешнеполитического ведомства Яна Липавского. Он сообщил, что Прага намерена искать варианты разморозки отношений с Москвой.

«Мы согласны с тем, что отношения необходимо выводить из тупика. Это 100%. И мы в принципе к этому готовы», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко высказался о возможности исключения Чехии из списка недружественных стран. По словам дипломата, официальная Прага знает, какие действия необходимо предпринять для этого.