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Владельцам квартир с неудачной планировкой будет трудно продать жилье в 2022 году

  /   Обновлено: 13 января 2022 19:14
Экономика
Владельцам квартир с неудачной планировкой будет трудно продать жилье в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 13 января. Эксперты рынка недвижимости рассказали о квартирах, которые в 2022 году будет особенно трудно продавать. В этот список попали лоты с неудобной и нефункциональной планировкой, пишет РБК.

Специалисты считают, что квартиры с комнатами нестандартной для недвижимости формы (пеналы, круглые, треугольные) не будут популярны у покупателей. Как поясняет председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова, их сложнее меблировать и обустраивать. Также не вызовет интерес жилье с длинными узкими коридорами, маленькими кухнями, низкими потолками и, наоборот, со слишком большими прихожими, непропорциональными по площади комнатами.

«В 2022 году менее всего будут востребованы квартиры с нефункциональными планировками и избыточной площадью нежилых пространств (широкие или длинные коридоры/прихожие, маленькие кухни, слишком просторные санузлы)», — соглашается глава «Бон Тон»Наталия Кузнецова.

Однако и квартиры с классическими планировками могут стать неликвидными. Сейчас внимание покупателей все чаще привлекает недвижимость евроформата. Его концепция заключается в отказе от привычной комнатности.

Эксперты не ожидают снижения стоимости жилья в ближайшее время. Так, руководитель «Циан. Аналитики» Алексей Попов уверен, что цена на квартиры может вырасти в пределах 15%.

В Северной столице по итогам декабря ввели в эксплуатацию 443 180 кв. метров жилья. Это 152 дома на 9074 квартир, включая индивидуальное строительство, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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