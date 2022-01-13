Ливию назвали транзитным центром кокаина в Европу и на Ближний Восток

Триполи, 13 января. В течение недели кокаин обнаружили в двух отдельных морских грузовых контейнерах, направлявшихся в Ливию. По информации специализирующейся на организованной преступности следственной группе InSight Crime, случившееся свидетельствовало, что североафриканскую страну все чаще используют в качестве транзитного маршрута наркотиков в Европу и на Ближний Восток.

Согласно отчету, таможенный департамент Мальты нашел 612 кг кокаина в поддонах для перевозки растительного масла. Груз покинул Эквадор и прошел транзитом через Колумбию, прежде чем островное государство перехватило его по пути в Ливию. В общей сложности подняли 510 пакетов на 69 миллионов евро.

Тремя днями ранее власти порта Гуаякиль в Эквадоре изъяли 582 килограммов кокаина, спрятанного в 19 кустах тикового дерева. Наркотик направлялся в Ливию и Сирию.

Это не первые поставки в североафриканскую страну, но одни из самых крупных. В мае бразильская налоговая служба обнаружила 128 кг кокаина в двух контейнерах, следовавших в Триполи.

Организация InSight Crime не исключила, что, если активизировать усилия по борьбе с наркотиками, тогда контрабандисты переключатся исключительно на морские маршруты для поставок на растущий европейский рынок и зарождающийся ближневосточный.

Хотя в Ливии на протяжении года ведется процесс политического урегулирования кризиса, а боевых действий нет с конца 2020-го, стабилизация ситуации не остановила наркотрафик. Напротив, фиксируется рост контрабанды запрещенных веществ.

Международная редакция Федерального агентства новостей ранее подробно изучила сложившуюся обстановку в странах Магриба, проследила за передвижением наркотиков и установила ответственных за незаконную деятельность.