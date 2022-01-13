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Джигурда назвал себя национальным героем неделимой Руси
Шоу-бизнес
Джигурда назвал себя национальным героем неделимой Руси
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Настоящие герои делают все возможное, пытаясь освободить людское сознание от рабской психологии. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Как сообщили СМИ, в Госдуме предложили создать собственного национального героя в кино.

«Увы, сейчас такой герой не приживется. У каждого поколения свои герои. Как ты не навязывай кого-либо, время показывает, что героями становятся не по заказу, а непредсказуемо. Да и каким образом создать фигуру, которая своим драйвом и современностью превзойдет того же Моргенштерна, кумиров молодняка в TikTok», — сказал артист.

Никита Джигурда также отметил, что, по его мнению, судьба и вовсе может сыграть злую шутку с подобным персонажем.

«Может быть героя и создадут, но на короткое время, пока бабки вкладываются, эфиры предоставляются. Потом же, герой, как многие любимые народные артисты молодого и среднего поколения, станет антигероем, потому что предает надежды, мечты огромного количества людей, которые ждут от кумиров справедливости, защиты», — пояснил собеседник ФАН.

Джигурда назвал себя национальным героем неделимой Руси
Prt Scr youtube.com / Super

В то же время он выразил готовность собственнолично принять столь высокое и почетное звание.

«Я — национальный герой неделимой Руси: России, Украины, Белоруссии. Я не стесняюсь это заявлять. Я себя знаю. Мне поступало много коммерческих предложений, от которых нынешние так называемые звезды шоу-бизнеса никогда не откажутся, а я отказался. Я отказываюсь играть по правилам сильных мира сего, хотя считаюсь с ними, принимаю во внимание. Я призываю к совершенствованию самого себя! Истинные герои делают все возможное, пытаясь освободить людское сознание от рабской психологии», — подытожил актер.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН заявил о том, что несмотря на боль от прошлых боев в октагоне, он готов проводить новые схватки с достойными претендентами. По его словам, в марте этого года ему предстоит матч-реванш с бодибилдером Александром Шпаком.

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джигурда национальный герой
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