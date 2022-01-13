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Власти Мали обвинили Париж в нарушении воздушных границ республики

Весь мир
Власти Мали обвинили Париж в нарушении воздушных границ республики
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 13 января. Правительство Мали обвинило Францию в нарушении воздушных границ республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице властей Бамако в Facebook.

Власти Мали обвинили Париж в нарушении воздушных границ республики

Международная редакция Федерального агентства новостей приводит дословный перевод коммюнике:

«Правительство Республики Мали информирует национальную и международную общественность о том, что воздушное судно французской армии типа А400 с регистрацией FRBAN совершило полет по маршруту Абиджан — Гао — Абиджан 11 января 2022 года, во вторник.

Указанное транспортное средство, которое явно нарушило воздушное пространство Мали, отключило транспондер, чтобы его не опознали, и прервало связь с малийскими органами авиаконтроля.

Несмотря на эту мошенническую уловку, недавно приобретенные нами оборонные возможности позволили определить траекторию движения самолета и проследить за ним. Правительство осуждает это нарушение французских властей, которые, тем не менее, решили поддержать санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе закрытие сухопутных и воздушных границ его членов с Мали.

Власти в соответствии с принципом взаимности после введения ограничений тоже закрыли границы со странами ЭКОВАС. Исключением стала Гвинея.

Кроме того, правительство Мали, принимая во внимание национальное и международное мнение, не несет никакой ответственности в отношении рисков, которым могут подвергнуться лица, совершающие подобные действия и которые продолжат нарушать наше воздушное пространство».

Ранее Франция резко отреагировала на сообщения в соцсетях о том, что обучением национальной армии Мали занимаются российские специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Однако это не дает бывшей метрополии права на нарушение границ суверенного государства.

Правительственным войскам Мали хватает навыков и возможностей для тщательного контроля как за сухопутными границами, так и за воздушными коридорами республики. Примечательно, что на днях аналогичный случай произошел в Центральноафриканской Республике. Французский истребитель модели Mirage дважды пролетел над территорией страны без какого-либо согласования с местным правительством.

Власти Мали обвинили Париж в нарушении воздушных границ республики
wikipedia.org / Jerry Gunner

Осенью 2021 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва поможет Бамако в борьбе с активизировавшимися террористическими группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз.

Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

С целью оказания поддержки дружественному государству Министерство обороны РФ под руководством Сергея Шойгу направило в Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Данная модель стоит на вооружении более чем 100 стран.

 

 

 

 

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