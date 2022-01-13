Власти Мали обвинили Париж в нарушении воздушных границ республики

Бамако, 13 января. Правительство Мали обвинило Францию в нарушении воздушных границ республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице властей Бамако в Facebook.
Международная редакция Федерального агентства новостей приводит дословный перевод коммюнике:
«Правительство Республики Мали информирует национальную и международную общественность о том, что воздушное судно французской армии типа А400 с регистрацией FRBAN совершило полет по маршруту Абиджан — Гао — Абиджан 11 января 2022 года, во вторник.
Указанное транспортное средство, которое явно нарушило воздушное пространство Мали, отключило транспондер, чтобы его не опознали, и прервало связь с малийскими органами авиаконтроля.
Несмотря на эту мошенническую уловку, недавно приобретенные нами оборонные возможности позволили определить траекторию движения самолета и проследить за ним. Правительство осуждает это нарушение французских властей, которые, тем не менее, решили поддержать санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе закрытие сухопутных и воздушных границ его членов с Мали.
Власти в соответствии с принципом взаимности после введения ограничений тоже закрыли границы со странами ЭКОВАС. Исключением стала Гвинея.
Кроме того, правительство Мали, принимая во внимание национальное и международное мнение, не несет никакой ответственности в отношении рисков, которым могут подвергнуться лица, совершающие подобные действия и которые продолжат нарушать наше воздушное пространство».
Ранее Франция резко отреагировала на сообщения в соцсетях о том, что обучением национальной армии Мали занимаются российские специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Однако это не дает бывшей метрополии права на нарушение границ суверенного государства.
Правительственным войскам Мали хватает навыков и возможностей для тщательного контроля как за сухопутными границами, так и за воздушными коридорами республики. Примечательно, что на днях аналогичный случай произошел в Центральноафриканской Республике. Французский истребитель модели Mirage дважды пролетел над территорией страны без какого-либо согласования с местным правительством.
Осенью 2021 года глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва поможет Бамако в борьбе с активизировавшимися террористическими группировками:
«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз.
Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».
С целью оказания поддержки дружественному государству Министерство обороны РФ под руководством Сергея Шойгу направило в Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Данная модель стоит на вооружении более чем 100 стран.