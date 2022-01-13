Власти Мали обвинили Париж в нарушении воздушных границ республики

Бамако, 13 января. Правительство Мали обвинило Францию в нарушении воздушных границ республики. Соответствующее заявление опубликовано на официальной странице властей Бамако в Facebook.

Международная редакция Федерального агентства новостей приводит дословный перевод коммюнике:

«Правительство Республики Мали информирует национальную и международную общественность о том, что воздушное судно французской армии типа А400 с регистрацией FRBAN совершило полет по маршруту Абиджан — Гао — Абиджан 11 января 2022 года, во вторник.

Указанное транспортное средство, которое явно нарушило воздушное пространство Мали, отключило транспондер, чтобы его не опознали, и прервало связь с малийскими органами авиаконтроля.

Несмотря на эту мошенническую уловку, недавно приобретенные нами оборонные возможности позволили определить траекторию движения самолета и проследить за ним. Правительство осуждает это нарушение французских властей, которые, тем не менее, решили поддержать санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе закрытие сухопутных и воздушных границ его членов с Мали.

Власти в соответствии с принципом взаимности после введения ограничений тоже закрыли границы со странами ЭКОВАС. Исключением стала Гвинея.

Кроме того, правительство Мали, принимая во внимание национальное и международное мнение, не несет никакой ответственности в отношении рисков, которым могут подвергнуться лица, совершающие подобные действия и которые продолжат нарушать наше воздушное пространство».