В ООН почтили память жертв землетрясения 2010 года в Гаити

Порт-о-Пренс, 13 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш воздал должное сотням тысяч гаитян, потерявших жизни в результате разрушительного землетрясения 12 января 2010 года.

Сейсмические толчки магнитудой от 7 до 15 баллов повлекли за собой массовые разрушения в столице Гаити. Около 220 тысяч человек погибли, в том числе 102 миротворца миссии ООН MINUSTAH. Еще несколько тысяч получили неизлечимые травмы, 1,5 млн людей остались без дома.

12 years ago, a devastating earthquake claimed hundreds of thousands of lives in Haiti, including 102 members of the @UN family.



Today and every day, we remember the victims & honour their legacy through our work.



They will never be forgotten. — António Guterres (@antonioguterres) January 12, 2022

Заместитель спецпредставителя Генерального секретаря ООН Бруно Лемаркис принял участие в мемориальной церемонии 12 января.

«С тех пор Гаити опирается на устойчивость своего народа, работу институтов и помощь многочисленных друзей, чтобы преодолеть разрушительные последствия, вызванные бедствием», — написано в заявлении ООН.

Федеральное агентство новостей /

Антониу Гутерреш подчеркнул, что своей деятельностью организация каждый день отдает дань памяти всем жертвам катастрофы. Управление по координации гуманитарной деятельности ООН также вновь подтвердил свою поддержку Гаити «на пути к восстановлению, стабильности и процветанию».

14 августа еще одно сильнейшее землетрясение магнитудой 7,2 балла и повторный толчок мощностью в 5,2 балла ударили по Гаити. Бедствие унесло жизни более 2200 человек, свыше 12 тысяч получили ранения.

Федеральное агентство новостей /

В заявлении ООН подчеркивает свою приверженность к помощи гаитянскому народу, перенесшему многочисленные катастрофы. Представители организации работают на данный момент над долгосрочным восстановлением страны, помогая местным сообществам «построить устойчивое, всеохватное и яркое будущее для Гаити».

12 января представители временного правительства страны во главе с премьером Ариэлем Анри также отдали дань памяти жертвам, совершив ежегодное паломничество в Титаньен, где были захоронены пострадавшие.

«12 января не просто разрушило дома. Этот день привел к разрушению экономики всей страны. Потребуется много времени, что вернуться к уровню до землетрясения», — отметил Анри, возложив цветы на могилы погибших.

Последствия землетрясения

Несмотря на миллиарды обещанных долларов помощи восстановление Порт-о-Пренса и его окрестностей до сих пор полноценно не реализовывается. По многим аспектам Гаити находится в менее благоприятном положении, чем в 2010 году после землетрясения.

Тысячи человек до сих пор остаются перемещенными внутри страны по причине природного бедствия, столько же людей были вынужденно переселены из-за высокого уровня насилия со стороны криминальных банд.

Многие инфраструктурные проекты либо не были начаты, либо были приостановлены. Так, строительство новой больницы Государственного университета Гаити, обещанной США и Францией, и здания парламента было отложено.

Среди прочего страна находится в глубоком политическом кризисе после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза 7 июля. Вместо избранного главы государства или работающего парламента, в Гаити действует временный премьер-министр и 10 сенаторов, окончание срока полномочий которых остается предметом дебатов.

Федеральное агентство новостей /

Одним из главных последствий многочисленных проблем является миграционный кризис, вызванным массовым оттоком гаитян к границе США. Еженедельно американские власти осуществляют около 10 депортационных рейсов с гражданами центральноамериканского государства. Многие из них проживали в странах Южной Америки после землетрясения 2010 года и при попытке попасть в США были отправлены обратно на родину из-за отсутствия необходимых документов.