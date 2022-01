В ООН почтили память жертв землетрясения 2010 года в Гаити

Порт-о-Пренс, 13 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш воздал должное сотням тысяч гаитян, потерявших жизни в результате разрушительного землетрясения 12 января 2010 года.

Сейсмические толчки магнитудой от 7 до 15 баллов повлекли за собой массовые разрушения в столице Гаити. Около 220 тысяч человек погибли, в том числе 102 миротворца миссии ООН MINUSTAH. Еще несколько тысяч получили неизлечимые травмы, 1,5 млн людей остались без дома.

