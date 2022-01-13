В ООН почтили память жертв землетрясения 2010 года в Гаити

Порт-о-Пренс, 13 января. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш воздал должное сотням тысяч гаитян, потерявших жизни в результате разрушительного землетрясения 12 января 2010 года.
Сейсмические толчки магнитудой от 7 до 15 баллов повлекли за собой массовые разрушения в столице Гаити. Около 220 тысяч человек погибли, в том числе 102 миротворца миссии ООН MINUSTAH. Еще несколько тысяч получили неизлечимые травмы, 1,5 млн людей остались без дома.
12 years ago, a devastating earthquake claimed hundreds of thousands of lives in Haiti, including 102 members of the @UN family.— António Guterres (@antonioguterres) January 12, 2022
Today and every day, we remember the victims & honour their legacy through our work.
They will never be forgotten.
Заместитель спецпредставителя Генерального секретаря ООН Бруно Лемаркис принял участие в мемориальной церемонии 12 января.
«С тех пор Гаити опирается на устойчивость своего народа, работу институтов и помощь многочисленных друзей, чтобы преодолеть разрушительные последствия, вызванные бедствием», — написано в заявлении ООН.
Антониу Гутерреш подчеркнул, что своей деятельностью организация каждый день отдает дань памяти всем жертвам катастрофы. Управление по координации гуманитарной деятельности ООН также вновь подтвердил свою поддержку Гаити «на пути к восстановлению, стабильности и процветанию».
14 августа еще одно сильнейшее землетрясение магнитудой 7,2 балла и повторный толчок мощностью в 5,2 балла ударили по Гаити. Бедствие унесло жизни более 2200 человек, свыше 12 тысяч получили ранения.
В заявлении ООН подчеркивает свою приверженность к помощи гаитянскому народу, перенесшему многочисленные катастрофы. Представители организации работают на данный момент над долгосрочным восстановлением страны, помогая местным сообществам «построить устойчивое, всеохватное и яркое будущее для Гаити».
12 января представители временного правительства страны во главе с премьером Ариэлем Анри также отдали дань памяти жертвам, совершив ежегодное паломничество в Титаньен, где были захоронены пострадавшие.
«12 января не просто разрушило дома. Этот день привел к разрушению экономики всей страны. Потребуется много времени, что вернуться к уровню до землетрясения», — отметил Анри, возложив цветы на могилы погибших.
Последствия землетрясения
Несмотря на миллиарды обещанных долларов помощи восстановление Порт-о-Пренса и его окрестностей до сих пор полноценно не реализовывается. По многим аспектам Гаити находится в менее благоприятном положении, чем в 2010 году после землетрясения.
Тысячи человек до сих пор остаются перемещенными внутри страны по причине природного бедствия, столько же людей были вынужденно переселены из-за высокого уровня насилия со стороны криминальных банд.
Многие инфраструктурные проекты либо не были начаты, либо были приостановлены. Так, строительство новой больницы Государственного университета Гаити, обещанной США и Францией, и здания парламента было отложено.
Среди прочего страна находится в глубоком политическом кризисе после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза 7 июля. Вместо избранного главы государства или работающего парламента, в Гаити действует временный премьер-министр и 10 сенаторов, окончание срока полномочий которых остается предметом дебатов.
Одним из главных последствий многочисленных проблем является миграционный кризис, вызванным массовым оттоком гаитян к границе США. Еженедельно американские власти осуществляют около 10 депортационных рейсов с гражданами центральноамериканского государства. Многие из них проживали в странах Южной Америки после землетрясения 2010 года и при попытке попасть в США были отправлены обратно на родину из-за отсутствия необходимых документов.