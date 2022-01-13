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«Милонов-шоу». Что происходит в Казахстане?

Видео

Новый выпуск передачи Виталия Милонова посвящен важной теме — протестам в Казахстане. Он высказал свой взгляд на действия митингующих и реакцию властей.

Депутат своими глазами видел все, что происходит в стране: перестрелки, разруха, страх в глазах людей. В начале января политик отправился в столицу государства Нур-Султан. После приземления народный избранник не выходил на связь, что вызвало беспокойство у его близкого окружения.

Милонов хотел отпраздновать Рождество в Каскеленской епархии и составить свое мнение о беспорядках в Казахстане. В «Милонов-шоу» он попытался объяснить причины протестов и влияние Запада на происходящее в стране.

Резко негативно депутат высказался в сторону либеральных изданий, которые пытаются подкинуть масла в огонь народных волнений.

Подробнее позицию Виталия Милонова о ситуации в Казахстане вы узнаете в новом выпуске проекта ФАН.

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