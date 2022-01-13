Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии

Санкт-Петербург, 13 января. Пересечение интересов Молдавии и «Газпрома» стало темой обсуждения в эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Свое мнение высказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ведущий поднял тему просьб Кишинева об отложенных платежах, которая для постороннего наблюдателя выглядит, как начало бесконечной истории. Возможно, это связано с тем, что российская компания частично владеет местным газовым оператором. Однако эксперт назвал эту тему более комплексной.

«Вопрос Молдавии чуть сложнее, кроме того аргумента, что вы назвали. Существует и Приднестровье, которое тоже необходимо питать газом. И более того, там находится основная электростанция, которая так же питается "Газпромом" и, хотя не напрямую, частично принадлежит ему. Более того, данная электростанция питает не только Молдавию, но электричество идет на экспорт в Румынию, поэтому здесь достаточно сложная ситуация», — отметил Демидов.

Он добавил, что энергокризис в Евросоюзе далек от завершения. Российский экспортер пользуется плодами этой ситуации, однако не создала ее собственноручно.