Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 января 18:53
18:51
Общество
Врач Комаровский предупредил об опасности снижения давления при головной боли
18:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева раскритиковала Клаву Коку за публикацию видео с пьяной Бузовой в Куршевеле
18:47
Общество
Пожарные спасли жизнь раненой и замерзающей собаке в Алтайском крае
18:47
Политика
Дестабилизирующий фактор: почему Эстония возмутилась переговорами России и США в Женеве
18:46
Экономика
Молдавский депутат Односталко: потребители не справляются с растущими тарифами на газ
18:44
Весь мир
Чадские наемники убили трех мирных граждан ЦАР в 50 километрах от города Батангафо
18:43
Происшествия
Обвиняемого в убийстве депутата из Нижнего Новгорода отправили в СИЗО
18:42
Весь мир
Французский истребитель повторно нарушил воздушное пространство ЦАР
18:40
Происшествия
Замглавы администрации Тамбовской области арестовали по подозрению в хищении 25 млн рублей
18:40
Экономика
Аналитик Демидов объяснил интересы «Газпрома» в Молдавии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Корабли ВМФ РФ и ВМС Индии проведут двусторонние морские учения PASSEX

Армия
Корабли ВМФ РФ и ВМС Индии проведут двусторонние морские учения PASSEX
wikipedia.org  /  Russian Ministry of Defence

Москва, 13 января. ВМФ РФ и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В сообщении говорится, что накануне отряд российских боевых кораблей, в который вошли ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», совершил плановый заход в порт Кочин. Моряки пополнят запасы воды и топлива, а также проведут совместные морские учения с индийскими коллегами.

Планируется, что в период выполнения поставленных задач боевые единицы ВМФ РФ посетят порты ряда государств, в том числе Сейшельские Острова. За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, маневры в различных районах.

Ранее сообщалось, что морпехи Тихоокеанского флота совместно со специалистами противолавинного центра выполнили обстрел лавиноопасных участков в районе подножья Вилючиского вулкана. В ходе операции были применены 120-миллиметровые минометы.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Корабли ВМФ РФ и ВМС Индии проведут двусторонние морские учения PASSEX
учения вмф рф вмс индии
Комментировать