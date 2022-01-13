Корабли ВМФ РФ и ВМС Индии проведут двусторонние морские учения PASSEX

Москва, 13 января. ВМФ РФ и ВМС Индии начинают двусторонние учения PASSEX в районе индийского порта Кочин, заявили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В сообщении говорится, что накануне отряд российских боевых кораблей, в который вошли ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», совершил плановый заход в порт Кочин. Моряки пополнят запасы воды и топлива, а также проведут совместные морские учения с индийскими коллегами.

Планируется, что в период выполнения поставленных задач боевые единицы ВМФ РФ посетят порты ряда государств, в том числе Сейшельские Острова. За время похода будут проведены плановые, в том числе международные, маневры в различных районах.

Ранее сообщалось, что морпехи Тихоокеанского флота совместно со специалистами противолавинного центра выполнили обстрел лавиноопасных участков в районе подножья Вилючиского вулкана. В ходе операции были применены 120-миллиметровые минометы.