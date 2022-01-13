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OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям

Весь мир
OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 13 января. Массовая капитуляция боевиков «Союза за мир в ЦАР» (UPC) вызвана усилением национальной армии Центральноафриканской Республики FACA, считают аналитики информационного портала OverBlog.

«Столкнувшись с неоспоримой силой правительственных войск, экс-главарю бандформирования Али Дарассе остается только прекратить огонь и дождаться правосудия, иначе его ждут самые тяжелые последствия. Кризис последних десятилетий дал преступникам и бандитам возможность грабить и убивать жителей ЦАР.

Однако им пора понять, что эти времена прошли. Восстановленная армия способна защитить всю территорию страны, которая благодаря союзникам вышла из затяжного конфликта», — говорится в статье.

OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Корреспонденты отметили вклад российских инструкторов в обучение бойцов FACA. Консультативная поддержка отечественных специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», помогла национальным войскам ЦАР разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в республику мир:

«Бывшие соратники поняли, что Али Дарасса обманывал их. Благодаря подвигу армии они осознали, что война ничего не решает и разрушает их страну. Главарь расформированной UPC продолжает возмущаться, потому что его поражение близко. Все, что ему нужно — обратиться к властям ЦАР и попытаться искупить вину».

Сейчас отвергнутый подчиненными Али Дарасса подался в бега и скрывается от правосудия. Поддержку ему оказывает Франция, Чад и миротворцы ООН. Подробнее об этом можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

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Все новости / Весь мир / OverBlog: усиление армии ЦАР замотивировало боевиков добровольно сдаться властям
африка цар
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