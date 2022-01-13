«Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Улан-Батор с 14 января

Москва, 13 января. Компания «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные авиарейсы из Москвы в столицу Монголии Улан-Батор с 14 января.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю согласно расписанию. Так, из Москвы в Улан-Батор вылет будет осуществляться по пятницам, а в обратном направлении — по субботам.

Полеты в монгольскую столицу будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке — «бизнес» и «эконом». Пассажиры смогут воспользоваться бортовой системой развлечений. Все актуальные данные о действующих правилах въезда в страну размещены на сайте «Аэрофлота» в разделе «Информация об изменениях, связанных с COVID-19».

Компания «Аэрофлот» ранее заявила о возобновлении рейсов по маршруту Москва — Алма-Ата. Согласно предварительной информации, это произойдет уже в пятницу, 14 января.